|
Еще один рабочий «Нафтана» присоединился к стачке
Источник материала: Хартия'97
Еще один рабочий «Нафтана» присоединился к стачке
Андрей Куц требует прекратить издевательства над работниками предприятия за их убеждения и взгляды.
Рабочий «Нафтана» требует прекратить преследование членов независимого профсоюза и присоединяется к стачке.
С 26 февраля уходит в
Андрей Куц - машинист компрессорных установок. Стаж работы более 10 лет.
Андрей Куц требует прекратить издевательства над работниками предприятия за их убеждения и взгляды.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Андрей Куц требует прекратить издевательства над работниками предприятия за их убеждения и взгляды.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)