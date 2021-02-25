Источник материала: Хартия'97

Комитет Палаты представителей США принял резолюцию по Беларуси 5 25.02.2021, 21:15

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Резолюция призывает усилить санкции против режима Лукашенко.

Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США в четверг единогласно одобрил резолюцию с призывом усилить введенные ранее санкции в отношении Беларуси. Текст резолюции опубликован на сайте Конгресса США.

Вот несколько конкретных мер, предлагаемых в резолюции:

Призыв к дальнейшим адресным санкциям, согласованным между США, Евросоюзом, Великобританией, Канадой, другими союзниками и партнерами США, в отношении белорусских властей.

По согласованию с трансатлантическими партнерами рассмотреть введение санкций против белорусских государственных компаний, которые нарушали права своих работников в связи с их участием в продолжающемся демократическом движении в Беларуси.

Призыв трансатлантическое сообщество пересмотреть любую финансовую поддержку режима Лукашенко, включая контракты на закупки.

Резолюция также призывает к немедленному освобождению всех задержанных по политическим мотивам, к международному расследованию нарушений прав человека во время и после президентских выборов 9 августа 2020 года и к новым свободным и справедливым выборам под наблюдением ОБСЕ.

В документе также в очередной раз подчеркивается, что президентские выборы в прошлом году в Беларуси не были ни свободными, ни справедливыми, и США не признают легитимность Лукашенко.

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