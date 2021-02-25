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Тайгер Вудс пришел в себя после операции
Источник материала: Хартия'97
Тайгер Вудс пришел в себя после операции
В серьезной аварии у него пострадали ноги.
Знаментый гольфист Тайгер Вудс, попавший накануне в серьезную автомобильную аварию, пришел в себя после операции. Он получил множественные повреждения ног, в том числе открытые переломы правой ноги. Хирургам пришлось зафиксировать кости с помощью стержней, пишет
Авария произошла в Лос-Анджелесе во вторник. Автомобиль Вудса перевернулся и сотрудникам спасательных служб пришлось разрезать искореженное железо, чтобы извлечь его.
45-летнего спортсмена доставили в больницу на машине скорой помощи.
По словам лечащих врачей, у Вудса не только переломы, но и серьезные травмы мышц и мягких тканей правой ноги, которые потребовали серьезного хирургического вмешательства.
Заместитель начальника полицейского департамента Лос-Анджелеса заявил, что, учитывая характер аварии, гольфисту повезло остаться в живых. При этом он добавил, что автокатастрофы на том участке дороги, где перевернулся Вудс, не редкость.
Скорейшего выздоровления Тайгеру Вудсу пожелали звезды спорта и сцены: теннисистка Серена Уильямс, певица Мэрайя Кэри, звезда баскетбола Стивен Карри, боксер Майк Тайсон, а также друзья-гольфисты.
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В серьезной аварии у него пострадали ноги.
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