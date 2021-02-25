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Правозащитники признали политзаключенными еще двоих человек, осужденных за надписи «Жыве Беларусь»

25.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Правозащитные организации требуют немедленного освобождения Марии Сафоновой и Андрея Сысуна.

Правозащитники признали политзаключенными еще двоих человек, осужденных за надписи «Жыве Беларусь»

Мария Сафонова

В совместном заявлении правозащитников отмечается, что 12 ноября 2020 года суд Ленинского района Минска приговорил минчанку Марию Сафонову к двум месяцам ареста по ст. 341 УК (осквернение сооружений и порча имущества).

Суд признал виновной Марию Сафонову в том, что она 7 октября нанесла краской на дверь технического помещения по улице Балтийской в Минске, а также на урны для мусора во дворе домов, на покрытие тротуаров и осветительные мачты надписи «Жыве Беларусь» и изображения в виде бело-красно-белого флага.

Андрей Сысун был признан виновным в совершении преступления по ст. 341 УК приговором суда Вилейского района и приговорен к трем месяцам ареста. Согласно приговору суда, Андрей Сысун «осуществил порчу имущества путем нанесения на дверях подъезда, на тротуарной плитке, лестничной площадке и электрических щитках надписей «Жыве Беларусь», «Лука уходи!» и «3%», что повлекло имущественный ущерб в размере 167 рублей».

Правозащитники отмечают, что содержание надписей в контексте общественно-политических событий и публичных общественных дискуссий, политических протестов, происходящих в стране в течение последних месяцев, свидетельствуют о том, что мотивами их нанесения было выражение мнения на данные общественно значимые темы.

Содержание нанесенных надписей не может быть квалифицировано как осквернение сооружений надписями циничного содержания и соответственно квалифицировано по ст. 341 УК.

По мнению правозащитников, данная форма выражения мнения попадает под защиту Международного пакта о гражданских и политических правах и не имеет ничего общего с предъявленными обвинениями.

«Обвиняемые не посягали на сакральные или историко-культурные ценности, не уничтожили их. Сами надписи не содержат нецензурной лексики либо языка вражды и ненависти по признакам национальной, расовой, религиозной принадлежности или социального происхождения и другим признакам. Также обвиняемые показали, что они не имели целью призывать к насилию или каким-то насильственным действиям и их пропаганду», отмечается в совместном заявлении правозащитников.

Марию Сафонову и Андрея Сысуна признали политзаключенными.

ПЦ «Весна», «Правовая инициатива», Центр правовой трансформации Lawtrend, Белорусский документационный центр и другие правозащитные организации требуют немедленного и безусловного освобождения из-под стражи Марии Сафоновой и Андрея Сысуна и прекращения уголовного преследования в отношении них.

 
Теги: Минск
 
 
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Правозащитные организации требуют немедленного освобождения Марии Сафоновой и Андрея Сысуна.
 
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