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Екатерина Снытина прокомментировала слова Рыженкова о возможном непродлении контракта с Минспорта

25.02.2021 21:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня председатель Белорусской федерации баскетбола Максим Рыженков рассказал о том, почему с капитаном женской сборной Екатериной Снытиной может быть не продлен контракт.



По его словам, дело касается лишь одного пункта документа, который не хочет принимать спортсменка. И вот Снытина в своем Instagram прокомментировала этот момент.

Она рассказала, пишет TUT.BY,  что речь идет о пункте 2.25 — «не допускать публикаций и выступлений в средствах массовой информации без согласования с нанимателем».

«Да, я подтверждаю, что мне прислали новый контракт, так как наше предыдущее соглашение заканчивается 31 марта 2021 года

Я с ним ознакомилась, подписала на каждой странице, отослала обратно, но пункт 2.25 зачеркнула с ремаркой „не согласна с этим пунктом“, так как считаю, что имею право на свободу высказывания и общения со всеми СМИ на любые вопросы.

Это было сделано в понедельник, 22 февраля 2021 года.

На сегодняшний день, 25 февраля, официального ответа от нанимателя я не получила, ни подписанного договора, ни акта об увольнении, поэтому я отослала еще одно письмо с просьбой детального пояснения именно этого пункта», — написала Екатерина Снытина.

Добавим, что капитан женской национальной сборной по баскетболу активно выражает свою гражданскую позицию после выборов, в том числе в интервью различным СМИ.
 
 
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Сегодня председатель Белорусской федерации баскетбола Максим Рыженков рассказал о том, почему с капитаном женской сборной Екатериной Снытиной может быть не...
 
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