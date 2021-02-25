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Белорусам предлагают выбрать дату для Дня народного единства. Какие варианты?

25.02.2021 21:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Их два – большего не дано.


На сайте Всебелорусского народного собрания появилась форма для голосования: людям предлагают определиться, в какой день стоит праздновать День народного единства, пишет blizko.by. 
 
Варианта всего два. Первый – 17 сентября. В этот день СССР, в соответствии со скрытой договоренностью в рамках пакта Молотова-Риббентропа, вступил на территорию восточной Польши и западной Беларуси, разделив таким образом сферы влияния в Восточной Европе. 

Второй вариант – 14 ноября. В том же 1939 году в этот день советизированные власти Западной Беларуси попросились в состав БССР и стали частью советской республики. 
 
Почему все даты, которые предлагают власти, связаны лишь с советским и достаточно противоречивым периодом истории нашей страны, непонятно. 
 
 
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