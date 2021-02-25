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Журналист-фрилансер Дмитрий Лупач оштрафован более чем на 3 тыс. рублей за сотрудничество с «Белсатом»
Источник материала: Навiны
На 105 базовых величин (3.045 рублей) оштрафован журналист-фрилансер из Глубокого (Витебская область) Дмитрий Лупач за сотрудничество с польским телеканалом «Белсат» без аккредитации, сообщила Белорусская ассоциация журналистов.
25 февраля суды в Поставах, Глубоком и Шарковщине рассмотрели три протокола, составленных на журналиста, и оштрафовали его на 30, 45 и 30 базовых величин соответственно.
С начала года Лупач оштрафован за работу без аккредитации шесть раз.
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Журналист-фрилансер Дмитрий Лупач оштрафован более чем на 3 тыс. рублей за сотрудничество с «Белсатом»
На 105 базовых величин (3.045 рублей) оштрафован журналист-фрилансер из Глубокого (Витебская область) Дмитрий Лупач за сотрудничество с польским телеканалом «Белсат»...
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