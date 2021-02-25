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Украинцы похитили ценный багаж у россиянина в минском аэропорту

25.02.2021 22:47 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Россиянин - жертва этой истории - летел к себе на родину из Украины транзитом через Беларусь. По прилете в Минск мужчина не смог найти свой чемодан. За помощью обратился к сотрудникам аэропорта. А те в свою очередь - в милицию. Как выяснилось, багаж на сумму 100 тысяч российских рублей прихватили двое пассажиров, действо зафиксировала камера наблюдения. По факту кражи следователи возбудили уголовное дело.
 
Теги: Минск
 
 
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Россиянин - жертва этой истории - летел к себе на родину из Украины транзитом через Беларусь. По прилете в Минск мужчина не смог найти свой чемодан. За помощью...
 
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