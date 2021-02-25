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Направленность не на наказание, а на защиту. С 1 марта вступают в силу два обновленных кодекса

25.02.2021 22:47 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Направленность не на наказание, а на защиту. С 1 марта вступают в силу два обновленных кодекса - "Об административных правонарушениях и "Процессуально-исполнительный кодекс". Такие меры были продиктованы современными реалиями. Во многом нынешняя редакция стала более либеральной. Особенно это касается нарушений подростками - разъяснительная беседа тоже является мерой воздействия. То есть, можно ограничить досуг, можно принести извинения потерпевшему, что дает ребенку шанс. В то же время усилится ответственность для водителей. Новый документ позволит привлекать шоферов за мелкие нарушения, зафиксированные на камеры. Усилена ответственность и за нетрезвое вождение. 

Добавим, что теперь, если человек совершает проступок, после уплаты штрафа он уже считается не привлекавшимся к ответственности. При значимом правонарушении этот срок составляет полгода, при грубом - год. Отмечается, что именно у нас в стране впервые на постсоветском пространстве ввели меры профилактического и предупредительного характера в законодательство и закрепили их в КоАП.

 
 
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Направленность не на наказание, а на защиту. С 1 марта вступают в силу два обновленных кодекса - "Об административных правонарушениях и...
 
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