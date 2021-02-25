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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины и женщины в Бресте Предварительно, накануне днем местная жительница позвонила и сообщила о том, что ее дочь не вышла на работу. Не дозвонившись до родственницы, женщина обратилась в...

Предварительно, накануне днем местная жительница позвонила и сообщила о том, что ее дочь не вышла на работу. Не дозвонившись до родственницы, женщина обратилась в милицию. Позже тела 48-летней брестчанки и ее 45-летнего знакомого были обнаружены дома. Предположительно, они отравились угарным газом от печи, которая находится в помещении. По данному факту проводится проверка, назначены судебно-медицинские экспертизы.