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Следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины и женщины в Бресте

25.02.2021 22:47 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Предварительно, накануне днем местная жительница позвонила и сообщила о том, что ее дочь не вышла на работу. Не дозвонившись до родственницы, женщина обратилась в милицию. Позже тела 48-летней брестчанки и ее 45-летнего знакомого были обнаружены дома. Предположительно, они отравились угарным газом от печи, которая находится в помещении. По данному факту проводится проверка, назначены судебно-медицинские экспертизы. 


 
 
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Предварительно, накануне днем местная жительница позвонила и сообщила о том, что ее дочь не вышла на работу. Не дозвонившись до родственницы, женщина обратилась в...
 
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