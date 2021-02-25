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Автодайджест
Источник материала: БT
Перебегал дорогуСразу несколько ДТП с пешеходами произошло в столице. Около восьми утра на улице Панченко под колеса "крайслера" попал 33-летний мужчина. По данным ГАИ, он перебегал дорогу вне перехода. Все обстоятельства инцидента выясняют инспекторы. Пострадавший с травмами доставлен в больницу. По факту ДТП проводится проверка.
Сбил на переходеА на улице Романовская Слобода около девяти часов утра машина сбила 20-летнюю девушку. Известно, что она шла по регулируемому пешеходному переходу. Почему ее не заметил водитель КIA - выясняется.
Виталий Бельский, инспектор ДПС отдела ГАИ Центрального РУВД г. Минска: "Водитель 1993 года рождения, управляя автомобилем и двигаясь по улице Романовская Слобода со стороны улицы Мельникайте в направлении улицы Немига, совершил наезд на девушку 2001 года рождения, которая переходила проезжую часть. Пострадавшая доставлена в медицинское учреждение. По факту происшествия проводится проверка, выясняются обстоятельства случившегося".
Смертельный разгонА на Минской кольцевой дороге произошло смертельное ДТП. Рано утром 28-летний водитель Volkswagen Passat сбил человека. Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия. Его личность пока не установлена. По предварительной информации, машина выезжала на МКАД со стороны улицы Кижеватова. Во время перестроения из полосы разгона в первую и произошло столкновение. На месте происшествия работали сотрудники ГАИ, следователи и эксперты. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".
Деблокировали спасателиРано утром в Бобруйском районе перевернулся грузовик. Грузовой автомобиль DAF с полуприцепом по каким-то причинам оказался за пределами проезжей части и перевернулся. При этом водитель фуры оказался заблокирован внутри кабины. Почти два часа понадобилось специалистам, чтобы вызволить пленника из неволи. Бойцы МЧС спасли мужчину и передали медикам. С травмами различной степени тяжести пострадавший доставлен в больницу.
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Перебегал дорогу Сразу несколько ДТП с пешеходами произошло в столице. Около восьми утра на улице Панченко под колеса "крайслера" попал 33-летний мужчина. По данным...
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