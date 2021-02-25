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Перебегал дорогу

Сбил на переходе

Смертельный разгон

Деблокировали спасатели

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Автодайджест Перебегал дорогу Сразу несколько ДТП с пешеходами произошло в столице. Около восьми утра на улице Панченко под колеса "крайслера" попал 33-летний мужчина. По данным...

Сразу несколько ДТП с пешеходами произошло в столице. Около восьми утра на улице Панченко под колеса "крайслера" попал 33-летний мужчина. По данным ГАИ, он перебегал дорогу вне перехода. Все обстоятельства инцидента выясняют инспекторы. Пострадавший с травмами доставлен в больницу. По факту ДТП проводится проверка.А на улице Романовская Слобода около девяти часов утра машина сбила 20-летнюю девушку. Известно, что она шла по регулируемому пешеходному переходу. Почему ее не заметил водитель КIA - выясняется.А на Минской кольцевой дороге произошло смертельное ДТП. Рано утром 28-летний водитель Volkswagen Passat сбил человека. Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия. Его личность пока не установлена. По предварительной информации, машина выезжала на МКАД со стороны улицы Кижеватова. Во время перестроения из полосы разгона в первую и произошло столкновение. На месте происшествия работали сотрудники ГАИ, следователи и эксперты. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".Рано утром в Бобруйском районе перевернулся грузовик. Грузовой автомобиль DAF с полуприцепом по каким-то причинам оказался за пределами проезжей части и перевернулся. При этом водитель фуры оказался заблокирован внутри кабины. Почти два часа понадобилось специалистам, чтобы вызволить пленника из неволи. Бойцы МЧС спасли мужчину и передали медикам. С травмами различной степени тяжести пострадавший доставлен в больницу.