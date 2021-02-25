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Производство самогона наладил дома 56-летний житель Пружанского района

25.02.2021 22:47 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Мини-завод обнаружили правоохранители. Самогонный аппарат располагался в сарае на участке. Уже 30 литров горячительного напитка было готово, еще 450 литров браги было подготовлено для дальнейшей переработки и изготовления самогона. По словам мужчины, производство спиртного он наладил исключительно для личного использования. 


 
 
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Мини-завод обнаружили правоохранители. Самогонный аппарат располагался в сарае на участке. Уже 30 литров горячительного напитка было готово, еще 450 литров браги...
 
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