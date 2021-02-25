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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Производство самогона наладил дома 56-летний житель Пружанского района Мини-завод обнаружили правоохранители. Самогонный аппарат располагался в сарае на участке. Уже 30 литров горячительного напитка было готово, еще 450 литров браги...

Мини-завод обнаружили правоохранители. Самогонный аппарат располагался в сарае на участке. Уже 30 литров горячительного напитка было готово, еще 450 литров браги было подготовлено для дальнейшей переработки и изготовления самогона. По словам мужчины, производство спиртного он наладил исключительно для личного использования.