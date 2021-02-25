Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Молодой человек спрятал марихуану в доме у бабушки Находчивость и конспирация. 28-летнего жителя поселка Рось задержали бойцы наркоконтроля по подозрению в незаконном обороте наркотиков. У стражей порядка была...

Находчивость и конспирация. 28-летнего жителя поселка Рось задержали бойцы наркоконтроля по подозрению в незаконном обороте наркотиков. У стражей порядка была информация о том, что молодой человек выращивает коноплю, а далее – переработка, и фигурант получает марихуану как в целях личного употребления, так и для дальнейшей реализации. В итоге наркотик обнаружили в нескольких местах. На съемной квартире делец хранил 50 граммов наркотика и еще 100 прятал в доме у своей бабушки. Возбуждено уголовное дело.