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Молодой человек спрятал марихуану в доме у бабушки

25.02.2021 22:47 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Находчивость и конспирация. 28-летнего жителя поселка Рось задержали бойцы наркоконтроля по подозрению в незаконном обороте наркотиков. У стражей порядка была информация о том, что молодой человек выращивает коноплю, а далее – переработка, и фигурант получает марихуану как в целях личного употребления, так и для дальнейшей реализации. В итоге наркотик обнаружили в нескольких местах. На съемной квартире делец хранил 50 граммов наркотика и еще 100 прятал в доме у своей бабушки. Возбуждено уголовное дело. 

 
 
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Находчивость и конспирация. 28-летнего жителя поселка Рось задержали бойцы наркоконтроля по подозрению в незаконном обороте наркотиков. У стражей порядка была...
 
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