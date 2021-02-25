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Перекрыт канал поставки наркотика из Германии

25.02.2021 22:47 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Из ФРГ в Беларусь - канал поставки наркотика, который накануне перекрыли бойцы наркоконтроля. Оперативникам удалось установить всю цепочку: от конечных потребителей до продавца, а потом удалось выйти и на поставщика. Сбыт запрещенных веществ осуществлялся, что называется, по знакомству. Но и эти меры предосторожности не помогли торговцам остаться вне фокуса внимания милиции. В Беларусь наркотик привозил 55-летний житель поселка Ждановичи. Он был зарегистрирован индивидуальным предпринимателем, занимался международными перевозками. И как водитель-международник с опытом нашел возможность провезти через границу небольшую партию дурмана. Покупал гашиш в Германии в среднем по 8-10 евро за грамм, затем продавал всю партию вдвое дороже своему знакомому - 50-летнему минчанину. Последний был ранее судим за  незаконный оборот наркотиков. К слову, он также увеличивал стоимость товара для последнего звена цепочки - потребителя. С покупателями продавец был знаком лично. С каждой партии подельники зарабатывали примерно по тысяче евро. Однако схему раскрыли правоохранители.  Сразу по приезде из очередного рейса поставщик был задержан. В его квартире было обнаружено и изъято около 130 граммов гашиша. Поставщик, покупатель и продавец станут фигурантами уголовного дела. 


 
 
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Из ФРГ в Беларусь - канал поставки наркотика, который накануне перекрыли бойцы наркоконтроля. Оперативникам удалось установить всю цепочку: от конечных...
 
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