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Адвокат Николая Статкевича: Он бодрый, действительно борец

26.02.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Адвокат Николая Статкевича: Он бодрый, действительно борец

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  • 25.02.2021, 23:12
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Адвокат Николая Статкевича: Он бодрый, действительно борец
Николай Статкевич

Владимир Сазанчук рассказал, как чувствует себя политик.

Владимир Сазанчук, адвокат политика Николая Статкевича, в эфире «Белсата» рассказал, как чувствует себя его подзащитный.

Адвокат посетил политика в СИЗО Жодино 25 февраля.

«Он немножко переболел. И температура была пару недель назад. Полагаем, что кавида нет, но еще кашляет иногда. Но в целом нормальное самочувствие. Он бодрый, действительно борец», – отметил Владимир Сазанчук.

Николай Статкевич был задержан 31 мая 2020 года по дороге на Комаровский рынок в Минске, где он собирался посетить предвыборный пикет Светланы Тихановской.

24 февраля 2021 года дисциплинарная комиссия Минской городской коллегии адвокатов отменила лицензию его адвоката Владимира Сазанчука.

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Теги: Минск
 
 
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Владимир Сазанчук рассказал, как чувствует себя политик.
 
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