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Евросоюз договорился о необходимости ввести сертификаты вакцинации

26.02.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Евросоюз договорился о необходимости ввести сертификаты вакцинации

  • 25.02.2021, 23:04
  • 1,810
Евросоюз договорился о необходимости ввести сертификаты вакцинации

Они будут введены в течение трех месяцев.

Лидеры стран Европейского союза договорились о необходимости введения сертификатов о вакцинации. Они будут введены в течение трех месяцев.

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, передает Tages Spiegel.

"Еще одной важной темой были электронные подтверждения вакцинации. Мы были все едины в том, что нам нужно это. Технические вопросы будут проработаны Еврокомиссией. Европейской комиссии нужно около трех месяцев, чтобы проработать технические вопросы", - заявила она.

По ее словам, для начала такие сертификаты разработают страны-члены, а Еврокомиссия сделает их "совместимыми", чтобы обеспечить возможность использовать их во всех странах-членах.

Кроме того, Меркель сообщила, что политического решения о том, станет ли паспорт вакцинации обязательным условием для поездок, до сих пор нет, однако ЕС может открыть границы для жителей других стран с сертификатами.

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