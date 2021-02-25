ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Мужчина 15 дней выживал в открытом океане и чудом спасся

26.02.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Мужчина 15 дней выживал в открытом океане и чудом спасся

2
  • 25.02.2021, 22:46
  • 4,162
Мужчина 15 дней выживал в открытом океане и чудом спасся
Кадр: @ula_666

Его лодка попала в шторм.

Ланкиец 15 дней выживал в открытом океане после шторма и гибели товарищей и чудом спасся благодаря гражданину Казахстана. Об этом сообщает местный портал Tengrinews.

Как рассказал 35-летний житель Алматы Улан Абдраимов, он отдыхал с друзьями на Мальдивах, где они отправились на подводную охоту. Во время рыбалки туристы заметили странный предмет в воде вдалеке и подумали, что это бревно или перевернувшийся легкомоторный самолет.

«Но, подплыв ближе, мы увидели мужчину. По его речи мы поняли, что он из Шри-Ланки. Он не разговаривал ни на каком другом языке, поэтому мы позвонили в посольство, и они помогли нам перевести его речь», — поделился Абдраимов.

Выяснилось, что его лодка попала в шторм, у нее сломался двигатель. Сопровождавшие его приятели погибли, а ланкиец дрейфовал в одиночестве больше двух недель.

«Он был весь в болячках. Мы его накормили, напоили водой, но не могли взять на борт, потому что запретил капитан из-за возможных заразных инфекций», — пояснил казахстанец и добавил, что они отбуксировали спасенного к берегу на его же судне и передали властям.

Абдраимов отметил, что считает произошедшее настоящим чудом и прежде видел подобное только в кино.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
В центре Минска прошла акция в поддержку Виктора Бабарико
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by