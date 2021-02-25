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В центре Минска прошла акция в поддержку Виктора Бабарико
Источник материала: Хартия'97
В центре Минска прошла акция в поддержку Виктора Бабарико
В столице продолжаются ежедневные акции протеста.
В Беларуси продолжаются протесты.
Сегодня в центре Минска прошла акция в поддержку Виктора Бабарико.
Фото опубликовал телеграм-канал
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В столице продолжаются ежедневные акции протеста.
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