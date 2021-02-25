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В Ереване устанавливают палатки возле парламента

26.02.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Ереване устанавливают палатки возле парламента

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  • 25.02.2021, 22:21
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В Ереване устанавливают палатки возле парламента
фото: Hayk Baghdasaryan / Photolure / AP / Scanpix / LETA

Протестующие требуют отставки премьера Армении.

Участники акции в Ереване, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, устанавливают палатки возле здания парламента в центре столицы.

Об этом сообщает NewsAm.

Акция в центре Еревана организована оппозицией. Люди также решили заблокировать проспект с двух сторон, построив баррикады, и собираются остаться там.


Организаторы сообщили, что они также собираются принести с собой печки, чай и воду, чтобы люди не замерзли.

Ранее в оппозиции сообщили, что парламент Армении отказался созвать внеочередное заседание по вопросу отставки Пашиняна. Оппозиция направляет делегацию к президенту Армении Армену Саркисяну "для обсуждения сложившейся ситуации и поиска решений".

Ранее Евросоюз призвал все стороны в Армении воздержаться от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации.

Напомним, 25 февраля Генштаб Армении опубликовал заявление с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна после его решения уволить заместителя руководителя Генштаба. Премьер назвал это "попыткой государственного переворота".

Генштаб Армении заявил, что премьер-министр и правительство не способны принимать адекватные решения в критической и судьбоносной для армянского народа ситуации.

Премьер Пашинян в ответ заявил о решении уволить главу Генштаба Оника Гаспаряна и призвал своих сторонников собраться на площади Республики.

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Протестующие требуют отставки премьера Армении.
 
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