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Кравчук: Украине нужно стать членом ЕС и НАТО, чтобы окончательно оторваться от РФ
Источник материала: Хартия'97
Кравчук: Украине нужно стать членом ЕС и НАТО, чтобы окончательно оторваться от РФ
Также Украине необходимо получить статус особого партнера США.
Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук в интервью
"Если вспомните основной документ, принятый еще [экс-президентом РФ Борисом] Ельциным, то одним из первых пунктов отмечалось, что Украина была, есть и будет в системе стратегических интересов России. Это еще при Ельцине. Этот тезис не отменялся", – сказал Кравчук.
По его словам, такие тезисы звучали из России "волнами – то больше, то меньше".
"Поэтому нам, чтобы окончательно оторваться от России, нужно реально стать членом ЕС, реально – членом НАТО, реально получить статус особого партнера США. И это мы не просим. Мы знаем, что аппетиты России не заканчиваются Украиной", – отметил Кравчук.
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Также Украине необходимо получить статус особого партнера США.
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