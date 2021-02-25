Латушко: Три страны занялись сбором фактов уголовных преступлений силовых структур в Беларуси

Три европейские страны занялись сбором фактов уголовных преступлений силовых структур на территории Беларуси, сообщил руководитель Народного антикризисного управления (НАУ) Павел Латушко во время видеострима 25 февраля, отвечая на вопрос о результатах работы по признанию белорусских силовых подразделений террористическими организациями.



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По его словам, это не такой простой и быстрый процесс. «Это задача, которая стоит в рамках нашего плана. Сейчас мы привлекаем международных специалистов, прежде всего в работу по уголовной универсальной юрисдикции», — заявил Латушко.

«Что касается создания всего механизма уголовной ответственности, то очень важная и хорошая новость о том, что три страны — Германия, Голландия и Великобритания — в качестве первого шага занялись вопросом сбора фактов совершенных уголовных преступлений на территории Беларуси, — сообщил глава НАУ. — Этим будут заниматься неправительственные организации в этих странах. Мы надеемся, что с участием белорусских неправительственных организаций, которые прежде всего собирали эти факты и информацию».

Латушко подчеркнул, что вторым шагом должно стать создание международной структуры, которая «займется расследованием этих уголовных преступлений, а в последующем, возможно, и привлечением к ответственности».

«Этот вопрос уже стоит в повестке дня Совета по правам человека ООН. Этот вопрос на рассмотрении. Он не принят», — отметил он.

В ноябре 2020 года экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская заявила о начале международного расследования преступлений режима в Беларуси и процесса признания ОМОН и ГУБОПиК МВД террористическими организациями.

«Раз ГУБОПиК и ОМОН превратились в преступные банды, мы начинаем процедуру признания этих организаций экстремистскими или террористическими. Все сотрудники, которые не уволятся до окончания расследования, будут признаны соучастниками и получат санкции и арест имущества. На амнистию смогут рассчитывать только те силовики, которые перейдут на сторону народа», — сказала Тихановская.