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Евросоюз продлил еще на год санкции против властей Беларуси
Источник материала: БДГ
Совет Европейского Союза продлил санкции в отношении Беларуси до 28 февраля 2022 года.
Санкции продлены «в отношении высокопоставленных должностных лиц, ответственных за жестокие репрессии и запугивание мирных демонстрантов, представителей оппозиции и журналистов в Беларуси, а также лиц, ответственных за фальсификацию результатов выборов», сказано в заявлении Совета ЕС.
Ограничения также нацелены на экономические субъекты, крупных бизнесменов и компании, получающие выгоду от режима Александра Лукашенко и/или поддерживающие его,
Евросоюз, «учитывая продолжающееся неуважение к основным свободам и правам человека, а также репрессии в отношении белорусского народа и гражданского общества со стороны властей»,
Напомним, 16 декабря Евросоюз
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Совет Европейского Союза продлил санкции в отношении Беларуси до 28 февраля 2022 года.
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