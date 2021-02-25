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Евросоюз продлил еще на год санкции против властей Беларуси

26.02.2021 07:01 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Совет Европейского Союза продлил санкции в отношении Беларуси до 28 февраля 2022 года.

Санкции продлены «в отношении высокопоставленных должностных лиц, ответственных за жестокие репрессии и запугивание мирных демонстрантов, представителей оппозиции и журналистов в Беларуси, а также лиц, ответственных за фальсификацию результатов выборов», сказано в заявлении Совета ЕС.

Ограничения также нацелены на экономические субъекты, крупных бизнесменов и компании, получающие выгоду от режима Александра Лукашенко и/или поддерживающие его, сообщает «Интерфакс-Запад».

Евросоюз, «учитывая продолжающееся неуважение к основным свободам и правам человека, а также репрессии в отношении белорусского народа и гражданского общества со стороны властей», рассмотрит возможность дальнейших санкций, а также продолжит оказывать поддержку гражданскому обществу и независимым СМИ Беларуси.

Напомним, 16 декабря Евросоюз согласовал, а 17 декабря – опубликовал третий пакет санкций против представителей белорусского действующего режима. Катализатором подготовки данного пакета санкций послужило убийство одного из протестующих - Романа Бондаренко, который был до смерти забит силовиками. Первый пакет санкций был введен 2 октября, а второй – 6 ноября.

 
 
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Совет Европейского Союза продлил санкции в отношении Беларуси до 28 февраля 2022 года.
 
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