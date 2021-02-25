Евросоюз продлил еще на год санкции против властей Беларуси

Совет Европейского Союза продлил санкции в отношении Беларуси до 28 февраля 2022 года.

Санкции продлены «в отношении высокопоставленных должностных лиц, ответственных за жестокие репрессии и запугивание мирных демонстрантов, представителей оппозиции и журналистов в Беларуси, а также лиц, ответственных за фальсификацию результатов выборов», сказано в заявлении Совета ЕС.

Ограничения также нацелены на экономические субъекты, крупных бизнесменов и компании, получающие выгоду от режима Александра Лукашенко и/или поддерживающие его, сообщает «Интерфакс-Запад».

Евросоюз, «учитывая продолжающееся неуважение к основным свободам и правам человека, а также репрессии в отношении белорусского народа и гражданского общества со стороны властей», рассмотрит возможность дальнейших санкций , а также продолжит оказывать поддержку гражданскому обществу и независимым СМИ Беларуси.