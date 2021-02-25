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ЕС на 1 год продлил санкции против Беларуси
Источник материала: АФН
Европейский союз на год продлили санкции против режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Совета.
"Совет ЕС постановил продлить до 28 февраля 2022 года ограничительные меры в отношении высокопоставленных должностных лиц, ответственных за жестокие репрессии и запугивание мирных демонстрантов, членов оппозиции и журналистов в Беларуси, а также лиц, ответственных за фальсификацию результатов выборов. Санкции ЕС также нацелены на экономических субъектов, видных бизнесменов и компании, получающие выгоду от режима Александра Лукашенко и/или поддерживающих его", - говорится в заявлении.
В ЕС напомнили, что после фальсифицированных президентских выборов в августе 2020 года и последовавшей за этим волны демонстраций, которые были жестоко подавлены властями Беларуси, ЕС ввел санкции в октябре, ноябре и декабре 2020 года, тем самым сигнализируя ответственным политическим и экономическим субъектам, что их действия и поддержка режима должна стоить дорого.
Ограничительные меры включают запрет на поездки в ЕС и замораживание активов для включенных в список 88 человек, включая Александра Лукашенко, и замораживание активов 7 организаций.
Кроме того, физическим и юридическим лицам из ЕС запрещено прямо или косвенно предоставлять средства перечисленным лицам.
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Европейский союз на год продлили санкции против режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
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