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«Я жду, пока Владимир Владимирович ляжет спать». Макей запрещает жене говорить по телефону поздно вечером

26.02.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в программе «Марков. Ничего личного» на телеканале ОНТ рассказал об отношениях со своей супругой.

«Конечно, мы иногда спорим, но до конфликтов дело никогда не доходило и, убежден, не дойдет. А проблема в том, что очень много говорит по телефону, пишет НН. Поэтому некоторое время назад я был даже вынужден ввести режим разговоров по телефону: после 22.00 был запрет», — рассказал глава МИД.

Вера Полякова пояснила, что теперь дома никто не разговаривает после этого часа по телефону, но она пытается выкручиваться, потому что постановка нового спектакля требует большой работы и постоянного контакта с режиссером. «Я жду, пока Владимир Владимирович ляжет спать, и потом я тихонечко в подвал иду… Но иногда он просыпается — и тогда все», — призналась она.

«Все знаем и слышим», — добавил Владимир Макей.
 
 
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Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в программе «Марков. Ничего личного» на телеканале ОНТ рассказал об отношениях со своей супругой.
 
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