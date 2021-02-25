|
«Я жду, пока Владимир Владимирович ляжет спать». Макей запрещает жене говорить по телефону поздно вечером
Источник материала: Партизан
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в программе «Марков. Ничего личного» на телеканале ОНТ рассказал об отношениях со своей супругой.
«Конечно, мы иногда спорим, но до конфликтов дело никогда не доходило и, убежден, не дойдет. А проблема в том, что очень много говорит по телефону,
Вера Полякова пояснила, что теперь дома никто не разговаривает после этого часа по телефону, но она пытается выкручиваться, потому что постановка нового спектакля требует большой работы и постоянного контакта с режиссером. «Я жду, пока Владимир Владимирович ляжет спать, и потом я тихонечко в подвал иду… Но иногда он просыпается — и тогда все», — призналась она.
«Все знаем и слышим», — добавил Владимир Макей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Я жду, пока Владимир Владимирович ляжет спать». Макей запрещает жене говорить по телефону поздно вечером
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в программе «Марков. Ничего личного» на телеканале ОНТ рассказал об отношениях со своей супругой.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)