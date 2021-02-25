Похититель или боец с несправедливостью? Чем известен осужденный активист Сергей Стерненко









Ранее на него было совершено несколько покушений, последнее из которых закончилось смертью одного из нападавших. Кто такой Сергей Стерненко и почему в его поддержку в разных городах Украины люди массово выходят на улицы?





Около Приморского районного суда Одессы оживленно. Несколько сотен украинцев приехали поддержать своего соратника, экс-лидера одесской ячейки украинской националистической партии «Правый сектор» Сергея Стерненко. В здание суда его соратников не пропускают.









передает Белсат. Последние годы срывал концерты пророссийских звезд эстрады и боролся с незаконной застройкой. Добивался расследования нападений на активистов, в том числе дела Екатерины Гандзюк. Стерненко много лет проживал в Одессе, принимал активное участие в событиях местного Евромайдана. Участвовал в массовых беспорядках 2 мая 2014 года, когда в результате столкновений погибло 48 человек,Белсат. Последние годы срывал концерты пророссийских звезд эстрады и боролся с незаконной застройкой. Добивался расследования нападений на активистов, в том числе дела





«Они фактически коллеги по борьбе. Если с Гандзюк справились несудебным способом, здесь действуют под прикрытием правосудия», – считает политолог Максим Гайдук.





В сентябре 2015-го в отношении Сергея Стерненко было открыто уголовное производство по подозрению в похищении человека, депутата Коминтерновского районного совета Одесской области Сергея Щербича. На тот момент Щербич был членом пророссийской партии «Родина».





На самого Сергея Стерненко тоже было совершено несколько покушений. Последнее из них закончилось смертью одного из нападавших: обороняясь, активист смертельно ранил его ножом.





«Здесь есть все признаки заказного характера. Зеленский ранее неоднократно давал понять, что Стерненко понесет ответственность за так называемые преступления. То есть уже его обвинял, без суда», – указывает Максим Гайдук.





Стерненко пользуется уважением среди части политических и общественных активистов. Поддержать его на суде приехали различные медийные персоны страны. Например, экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун.





Несмотря на широкую поддержку общественности, коллегия судей признала Стерненко виновным в похищении и приговорила его к семи годам лишения свободы с частичной конфискацией имущества. Приговор зачитывали под крики «Ганьба!» (Позор!).





Еще до завершения оглашения приговора Стерненко заявил, что считает решение суда политически мотивированным. Он собирается обжаловать приговор.





Кроме нападения активиста признали виновным в незаконном хранении оружия – травматического пистолета. Стерненко уверяет: пистолет у него оказался случайно.











