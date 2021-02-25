Медвежонок стал сиротой, его мать напала на человека и сбежала – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Cотрудники Министерства лесного и охотничьего хозяйства России в понедельник доставили в Центр реабилитации тигров и других редких животных детеныша гималайского медведя после того, как его мать напала на человека и сбежала.

В полиции сообщили, что 33-летний мужчина во время прогулки подвергся нападению медведицы, случайно обнаружив ее берлогу в неглубоком бетонном колодце. Животное травмировало человека, который спасся, забравшись на створный знак. Пострадавший был госпитализирован с укушенной раной левой голени и закрытым переломом малой берцовой кости.

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Медведица, которая родила детеныша, находясь в спячке, не вернулась бы к своему отпрыску из-за того, что в этот период у животного не успел выработаться материнский инстинкт. Поэтому медвежонка было решено забрать на выхаживание в центр. Медвежонок находится в удовлетворительном состоянии. Его вес - в пределах нормы, так как вплоть до переезда в центр он находился на материнском питании.

"Единственная у него проблема пока - видно, последствия стресса. Он пока неактивен, он затаивается, он пока не очень хорошо ест, но потихонечку к соске приучаем, надеемся, что с ним все будет хорошо", - отметил председатель правления МРОО "Центр "Тигр" Виктор Кузьменко.

Сейчас медвежонок находится в небольшой передержке вместе со своим сородичем, который был найден несколькими днями ранее.

"По мере взросления будет увеличиваться площадь (загона - Sputnik), где они будут жить, и потом вольерная среда, то есть подготовка к выпуску", - рассказал Кузьменко.

Однако мужчина отметил, что маленький возраст медвежонка не позволит выпустить его в естественную среду обитания ближайшей осенью.

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