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Автомарка Peugeot сменила логотип – видео

26.02.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

На эмблеме сохранили льва, который производитель использует с 1958 года, однако на новом лого оставили только его голову с гривой.

В коммюнике отмечается, что Peugeot открывает следующую главу истории бренда – переход к новой технологической стратегии.

Этот логотип является 11-м в истории автомарки. Его поменяли после падения уровня продаж автомобильного концерна PSA Group.

 
 
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Новый логотип для автомобилей Peugeot был разработан дизайнерами. Смотрите на видео, как будет выглядеть обновленный лев на решетках радиаторов марки.
 
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