ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Германии летняя жара, а недавно был снежный хаос

26.02.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 фев – Sputnik. Погода удивляет немцев летними температурами, столбик термометра периодически достигает +20°С, пишет HNA со ссылкой на Немецкую метеорологическую службу.

К выходным такая ранняя весна уже закончится, говорят метеорологи.

Причем погода значительно изменилась всего лишь в течение недели. Еще 14 февраля в Германии была зафиксирована температура –23,8°С, а уже 21 февраля столбик термометра поднялся до +18,1°С.

Новости дня
Новости разные
 
Карбалевіч: Лукашэнка робіць выснову, што адзінае выйсьце — гэта шчыльней заціснуць накрыўку катла, які стаіць на агні
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by