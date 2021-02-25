В Германии летняя жара, а недавно был снежный хаос

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 фев – Sputnik. Погода удивляет немцев летними температурами, столбик термометра периодически достигает +20°С, пишет HNA со ссылкой на Немецкую метеорологическую службу.

К выходным такая ранняя весна уже закончится, говорят метеорологи.

Причем погода значительно изменилась всего лишь в течение недели. Еще 14 февраля в Германии была зафиксирована температура –23,8°С, а уже 21 февраля столбик термометра поднялся до +18,1°С.