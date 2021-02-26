Коммунальщики в Липецке вместо плитки во дворе положили ковер

Источник материала: ОНТ

Коммунальщики из российского города Липецк придумали оригинальный способ избавления от грязи во дворе. Вместо бетонной плитки они положили ковер. Об этом сообщает портал GOROD48.

Управляющая компания «Кантри», отвечающая за данный участок, решила, что это лучший способ справиться с грязью возле подъезда. Месиво появилось после ремонта в системе водоснабжения.

Местные жители в соцсетях оценили изобретательность коммунальщиков. «Можно ямы в асфальте коврами латать», «Время фотосессий», «Покрышек не хватает», – пошутили они.

Фото: gorod48.ru

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