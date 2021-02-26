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Квартира мечты: в комплексе Minsk World можно приобрести жилье по приятной цене

26.02.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Квартира мечты: в комплексе Minsk World можно приобрести жилье по приятной цене

Новые дома и новый стиль жизни. В комплексе Minsk World – квартиры в новых домах для продажи. На старте строительства – привлекательные цены и особые условия. Каждая семья, как считает компания-застройщик, должна жить в собственной квартире. Это не мечта, а реальность.


Отличная возможность изменить жизнь к лучшему. В преддверии весны всё больше новостроек в комплексе Minsk World. Новые дома – новые возможности. И это доступно для каждой семьи со стабильным доходом. Такая позиция крупнейшего застройщика в стране, который реализует в столице масштабный проект по строительству жилья, общественных и коммерческих помещений.

В доме «Чикаго» квартала «Северная Америка» стоимость одного квадратного метра всего 1 999 рублей. Это 768 долларов по курсу Национального банка. Дом сдаётся летом следующего года. На первом этаже – шесть административно-торговых помещений. Каждое с отдельным входом и высотой потолков 3,3 метра. Такие помещения можно сдавать в аренду или организовать собственную точку для бизнеса: это могут быть кафе, магазины, объекты сервиса. Дом удобен для жителей. Рядом станция метро «Ковальская Слобода». Вторая станция метро в шаговой доступности – «Аэродромная» – достраивается.

 «Чикаго» – комфортный дом. 16 этажей, удобные квартиры под разные запросы – от небольших студий до 66 «квадратов». При этом свободная планировка квартир в домах застройщика позволяет объединять квартиры. А это значит, что апартаменты могут быть с неограниченным пространством.

У дома много преимуществ. В том числе и выход на парк. Игровые зоны, фонтаны. Внутри квартала запроектирована школа. В пешей доступности детские сады. В продаже квартиры в домах на любой вкус. 

Рядом – два новых дома – «Полька» и «Мазурка». Квартал «Мировых танцев». Дома сдадутся к концу этого года. И цена за «квадрат» в них – 2 590 рублей. Здания десятиэтажные. Квартиры от скромных студий до 62 «квадратов». Квартиры можно объединять. На первых этажах – торговые помещения с высотой потолков почти 4 метра. На 7-м этаже квартиры с дополнительными балконами. Важна и инфраструктура. В квартале запроектированы две школы, детские и спортивные площадки, зелёная зона. Рядом метро. Новая ветка. Часть станций уже работает, новые вводят в строй в ближайшем будущем.

Дома «Полька» и «Мазурка» – не единственное предложение в квартале «Мировых танцев». Здесь также находятся дома «Танго», «Твист», «Вальс», «Фламенко» и «Чарльстон». На прошлой неделе стартовали продажи квартир в доме «Сальса». В некоторых домах квартала квартиры раскупили, а жители «Чарльстона» приступают к ремонту. И жильё здесь доступно тем, кто этого хочет. В домах действуют и акции застройщика. В том числе и рассрочка на 100 месяцев без процентов. И скидка в 50 евро за каждый квадрат, если выплатить свою квартиру сразу. 

Minsk World возводят быстрее запланированных сроков. И дома, и инфраструктуру, общественные, коммерческие помещения. Здесь будет и Международный финансовый центр. Сюда пойдут инвестиции с Востока и Запада. Здесь будут новый городской парк и крупнейший в стране торгово-развлекательный центр. Всё это реализация концепции города в городе. В Беларуси ранее такого не было. Новый район по новой концепции. Даже кварталы сразу по проекту связаны между собой сетью велодорожек. И новые паркинги, и закрытое движение внутри дворов. Сейчас это доступно каждой семье, где есть стабильный доход. Здесь покупают не квартиру, а стиль жизни. 

 

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Новые дома и новый стиль жизни. В комплексе Minsk World – квартиры в новых домах для продажи. На старте строительства – привлекательные цены и особые условия. Каждая...
 
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