На что влияют гены и как избавиться от негативных предрасположенностей?

Источник материала: ОНТ

Как часто после рождения ребёнка мы слышим фразу, что «у малыша мамины глаза» или «характером он в папу»? Все знают: родители дарят детям свои черты внешности, цвет глаз, родимые пятна, рост, характер и даже привычки. Как здесь не вспомнить поговорку про то, куда падает яблоко от яблони! И тут надо сказать спасибо генам. Их у каждого человека больше 20 тысяч.



Павел Морозик, заведующий лабораторией генетики человека Института генетики и цитологии НАН: «Ген – это инструкция, в которой прописаны все возможности человека, каким образом он будет развиваться. По сути, это самая минимальная структурная единица, в которой прописаны все признаки, которые отвечают за развитие человека, за его внешние, функциональные особенности и так далее».

Жизненную программу, зашифрованную в геноме, ребенок приобретает как от мамы, так и от папы ещё при зачатии. Набор талантов, стрессоустойчивость, склонность к депрессии или спорту, фобии, долголетие, болезни и даже храп, неверность и лень – всё это каждый малыш тоже может получить в наследство. При этом важно понимать: гены лишь подталкивают человека, но не определяют что-то на 100%. Каждую склонность можно развивать или подавлять.

Павел Морозик, заведующий лабораторией генетики человека Института генетики и цитологии НАН: «До недавнего времени считалось, что именно с момента рождения ребёнка оказывали гены больший вклад, но на самом деле получается так, что по ходу воспитания, формирования характера большой вклад оказывают факторы внешней среды, а уже с момента, когда характер сформировался, гены гораздо строже формируют все процессы».

Точно также нельзя говорить, что, если ребёнок унаследовал хорошие умственные способности, значит, он точно будет гением. Нет. Уровень интеллекта тоже нужно повышать самому, иначе эти задатки просто будут спать. А вот здоровый образ жизни может помочь в борьбе с плохими генами. Например, снизить риск генетического заболевания: будь то сахарный диабет или сердечно-сосудистая патология. Чтобы узнать индивидуальные особенности своего организма, достаточно сдать на исследования лишь одну каплю крови или слюны.

Александр Свиридович, директор по развитию центра исследований и генетики: «Можно определить спортивные характеристики, какой вид спорта подобрать. Какие предрасположенности к силовым нагрузкам, марафон это или спринт. Можно определить предрасположенности к питанию, к усвояемости витаминов, на основании этого скорректировать образ жизни».

Также сегодня высокие технологии помогают узнать, есть ли у человека предрасположенность к определённым заболеваниям. А значит, будущие родители запросто могут сделать тест на носительство серьёзных патологий, чтобы избежать неприятностей со здоровьем ребенка. И это ещё не всё!

Павел Морозик, заведующий лабораторией генетики человека Института генетики и цитологии НАН: «Фармакогенетика – это новое направление, которое позволяет анализировать индивидуальные особенности человека и определять его индивидуальные склонности к усвоению каких-то медицинских препаратов. У кого-то более эффективно проходит терапия определенными препаратами, у кого-то менее эффективно. И соответственно благодаря генетическим исследованиям можно выявить эту предрасположенность, склонность и провести наиболее эффективную терапию».

А ещё, оказывается, в каждом из нас с рождения заложен ген, который отвечает за оптимизм. Он доставляет в клетки организма серотонин – гормон радости. Хмурый человек или весёлый, зависит от длины этого гена. Но опять же настроением можно легко управлять. Достаточно лишь подумать о хорошем и улыбнуться.

Фото: pixabay

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