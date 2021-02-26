|
На что влияют гены и как избавиться от негативных предрасположенностей?
Источник материала: ОНТ
Как часто после рождения ребёнка мы слышим фразу, что «у малыша мамины глаза» или «характером он в папу»? Все знают: родители дарят детям свои черты внешности, цвет глаз, родимые пятна, рост, характер и даже привычки. Как здесь не вспомнить поговорку про то, куда падает яблоко от яблони! И тут надо сказать спасибо генам. Их у каждого человека больше 20 тысяч.
Жизненную программу, зашифрованную в геноме, ребенок приобретает как от мамы, так и от папы ещё при зачатии. Набор талантов, стрессоустойчивость, склонность к депрессии или спорту, фобии, долголетие, болезни и даже храп, неверность и лень – всё это каждый малыш тоже может получить в наследство. При этом важно понимать: гены лишь подталкивают человека, но не определяют что-то на 100%. Каждую склонность можно развивать или подавлять.
Точно также нельзя говорить, что, если ребёнок унаследовал хорошие умственные способности, значит, он точно будет гением. Нет. Уровень интеллекта тоже нужно повышать самому, иначе эти задатки просто будут спать. А вот здоровый образ жизни может помочь в борьбе с плохими генами. Например, снизить риск генетического заболевания: будь то сахарный диабет или сердечно-сосудистая патология. Чтобы узнать индивидуальные особенности своего организма, достаточно сдать на исследования лишь одну каплю крови или слюны.
Также сегодня высокие технологии помогают узнать, есть ли у человека предрасположенность к определённым заболеваниям. А значит, будущие родители запросто могут сделать тест на носительство серьёзных патологий, чтобы избежать неприятностей со здоровьем ребенка. И это ещё не всё!
А ещё, оказывается, в каждом из нас с рождения заложен ген, который отвечает за оптимизм. Он доставляет в клетки организма серотонин – гормон радости. Хмурый человек или весёлый, зависит от длины этого гена. Но опять же настроением можно легко управлять. Достаточно лишь подумать о хорошем и улыбнуться.
Фото: pixabay
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как часто после рождения ребёнка мы слышим фразу, что «у малыша мамины глаза» или «характером он в папу»? Все знают: родители дарят детям свои черты внешности, цвет...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)