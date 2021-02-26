В Минске обнаружили клад с сокровищами времен Николая II. О чем может рассказать случайная находка?

Источник материала: ОНТ

В столичном сквере Марата Казея нашли настоящие сокровища – около 30 предметов. Их возраст – ещё до революции. Как говорят в народе, кто-то откладывал «на чёрный день». Это самая крупная случайная находка в Минске за 10 лет. Почему такой клад может расстроить археологов и правда ли, что прикоснуться к тому, что зарыто, можно совершенно случайно?





24 золотые монеты, кольцо, цепочка и даже зубные протезы. Всё, что кто-то больше века назад посчитал своим самым ценным имуществом и спрятал то ли на чёрный день, то ли до лучших времён. Если большинство из нас сразу спросит, во сколько можно оценить находку и какие она может скрывать тайны, археологи только улыбнутся в ответ. Их задача куда сложнее – буквально по крупицам восстанавливать эпохи и страницы истории Беларуси. А для этого даже монеты времён Николая II в идеальном состоянии из сокровищ превращаются в артефакты.

Вадим Кошман, заведующий Центром археологии Беларуси: «Археолог никогда не рассматривает это с точки зрения материальной ценности. Для археолога гораздо более интересны те предметы, которые собираются на месте работ – черепица, покрытая зелёной поливой, которая ранее не встречалась, она нам более интересна, чем этот кладовой комплекс».

Кроме клада на месте действительно нашли детали прошлого, правда, скорее всего, разных времён, ведь за последние сто лет Минск пережил так много. А уже в наши дни всё произошло недалеко от Большого театра, где за день проходят тысячи человек, что уж говорить о веке. Несколько дней здесь проводили плановые работы по строительству ливневой канализации. Блеск монеты в земле увидел сотрудник музея Янки Купалы. Территория с богатым прошлым входит в список историко-культурной ценности города, на место вызвали археологов.

Сергей Дернович, научный сотрудник Института истории Национальной академии наук Беларуси: «Насколько часто можно столкнуться с таким, что в центре города меняли трубы, а нашли клад? В моей практике это в первый раз. Для Беларуси это редкая ситуация. Большая благодарность сотруднику музея Янки Купалы Павлу Королёву, который без приборов, без металлоискателя всё увидел, и здесь интересно, что мы с приборами, а человеческий глаз всё-таки остаётся впереди и лучше любых приборов обнаруживает вещи».

Из отвала и траншеи специалисты ещё несколько дней доставали гвозди, стекло, обломки посуды. Что-то могло остаться здесь от построек конца 19 века, что-то привезли с землёй после восстановления разрушенного войной Минска. В любом случае эта находка – самая крупная в Минске за последние 10 лет. Похожая была 8 лет назад, когда 13 таких же монет обнаружили при строительстве третьей ветки метро. Были в Минске и настоящие сенсации. Но они остались в прошлом веке.

Лидия Маркович, заведующая филиалом «Музей "Лошицкая усадьба"»: «Минский клад был найден в 1988 году. В историческом центре Минска на пересечении улицы Городской Вал и Володарского. Из-под ковша экскаватора выпал брезентовый мешок, из которого начали выпадать предметы. Всего – 547. Весь клад хранится в фондах Национального исторического музея, и это гордость всей нашей страны».

Новым кладом из сердца города сейчас продолжают заниматься специалисты. Металл цепочки и кольца ещё будут изучать, на экспертизу отдадут даже зубные протезы. Куда будет передана находка, станет известно после окончательного заключения специалистов. А в сквере Марата Казея работы уже подошли к завершению, от раскопок скоро здесь не останется и следа, а всем желающим прикоснуться к тайнам истории лишь порекомендуют внимательно смотреть под ноги.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram