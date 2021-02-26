|
В Минске обнаружили клад с сокровищами времен Николая II. О чем может рассказать случайная находка?
Источник материала: ОНТ
В столичном сквере Марата Казея нашли настоящие сокровища – около 30 предметов. Их возраст – ещё до революции. Как говорят в народе, кто-то откладывал «на чёрный день». Это самая крупная случайная находка в Минске за 10 лет. Почему такой клад может расстроить археологов и правда ли, что прикоснуться к тому, что зарыто, можно совершенно случайно?
24 золотые монеты, кольцо, цепочка и даже зубные протезы. Всё, что кто-то больше века назад посчитал своим самым ценным имуществом и спрятал то ли на чёрный день, то ли до лучших времён. Если большинство из нас сразу спросит, во сколько можно оценить находку и какие она может скрывать тайны, археологи только улыбнутся в ответ. Их задача куда сложнее – буквально по крупицам восстанавливать эпохи и страницы истории Беларуси. А для этого даже монеты времён Николая II в идеальном состоянии из сокровищ превращаются в артефакты.
Кроме клада на месте действительно нашли детали прошлого, правда, скорее всего, разных времён, ведь за последние сто лет Минск пережил так много. А уже в наши дни всё произошло недалеко от Большого театра, где за день проходят тысячи человек, что уж говорить о веке. Несколько дней здесь проводили плановые работы по строительству ливневой канализации. Блеск монеты в земле увидел сотрудник музея Янки Купалы. Территория с богатым прошлым входит в список историко-культурной ценности города, на место вызвали археологов.
Из отвала и траншеи специалисты ещё несколько дней доставали гвозди, стекло, обломки посуды. Что-то могло остаться здесь от построек конца 19 века, что-то привезли с землёй после восстановления разрушенного войной Минска. В любом случае эта находка – самая крупная в Минске за последние 10 лет. Похожая была 8 лет назад, когда 13 таких же монет обнаружили при строительстве третьей ветки метро. Были в Минске и настоящие сенсации. Но они остались в прошлом веке.
Новым кладом из сердца города сейчас продолжают заниматься специалисты. Металл цепочки и кольца ещё будут изучать, на экспертизу отдадут даже зубные протезы. Куда будет передана находка, станет известно после окончательного заключения специалистов. А в сквере Марата Казея работы уже подошли к завершению, от раскопок скоро здесь не останется и следа, а всем желающим прикоснуться к тайнам истории лишь порекомендуют внимательно смотреть под ноги.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В столичном сквере Марата Казея нашли настоящие сокровища – около 30 предметов. Их возраст – ещё до революции. Как говорят в народе, кто-то откладывал «на чёрный...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)