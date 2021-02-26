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Пожилых людей обманом лишают недвижимости. Как не попасться на удочку мошенников?
Источник материала: ОНТ
Брониславу Николаевичу – 82. Жил честно, работал много. А уже в почтенном возрасте близкий человек воспользовался доверием пожилого родственника. Теперь Бронислав Николаевич обивает пороги адвокатов, нотариусов и социальных служб в поисках надежды и правды.
Существует разное количество сделок, и чаще всего мошенники обращаются к пожилым клиентам. Уговаривают их составить сделку купли-продажи или дарения недвижимости. При этом обещают ухаживать за дарителем. Однако все устные обязательства никакой юридической силы не имеют.
А вот завещание вступает в силу в момент смерти человека, но может быть отменено. Нужно уничтожить все экземпляры текущего завещания или составить новое, которое отменит предыдущий вариант.
«Подписать нельзя отменить» – в этом предложении каждый расставляет запятые на своё усмотрение. Читать внимательно, обдумывать взвешенно и подписывать только то, в чём действительно уверены – такие рекомендации дают адвокаты и нотариусы. А мы надеемся, что алчность никогда не станет выше собственной совести.
Фото: Thinkstock/Fotobank.ru
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Брониславу Николаевичу – 82. Жил честно, работал много. А уже в почтенном возрасте близкий человек воспользовался доверием пожилого родственника. Теперь Бронислав...
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