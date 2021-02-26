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Пожилых людей обманом лишают недвижимости. Как не попасться на удочку мошенников?

26.02.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пожилых людей обманом лишают недвижимости. Как не попасться на удочку мошенников?

Брониславу Николаевичу – 82. Жил честно, работал много. А уже в почтенном возрасте близкий человек воспользовался доверием пожилого родственника. Теперь Бронислав Николаевич обивает пороги адвокатов, нотариусов и социальных служб в поисках надежды и правды.

Существует разное количество сделок, и чаще всего мошенники обращаются к пожилым клиентам. Уговаривают их составить сделку купли-продажи или дарения недвижимости. При этом обещают ухаживать за дарителем. Однако все устные обязательства никакой юридической силы не имеют. 

Виктория Нестерович, адвокат Минской областной юридической консультации №1: «Для этого у нас имеется абсолютно другой договор – пожизненное содержание с иждивением. Это действительно случай, когда гражданину просто обязаны ухаживать за ним, обеспечивать его всем необходимым для жизнедеятельности. И только в этом случае после его смерти квартира или иное другое недвижимое имущество будет стороне по договору передано». 

А вот завещание вступает в силу в момент смерти человека, но может быть отменено. Нужно уничтожить все экземпляры текущего завещания или составить новое, которое отменит предыдущий вариант. 

Елена Курленя, нотариус Минского городского нотариального округа: «Завещатель в праве распоряжаться тем имуществом, которое он указал в завещании при жизни. Он может это имущество продать, подарить – и соответственно, оно уже в состав наследственного имущества не входит».

Виктория Нестерович, адвокат Минской областной юридической консультации №1: «Есть статья 28 Закона об адвокатуре. Это статья, которой предусмотрена бесплатная помощь за счёт средств коллегии адвокатов. Там перечислен перечень граждан, кому эта помощь может быть оказана. Перечень открытый. У нас есть те, кому бесспорно положена бесплатная юрпомощь, а есть те, кому по заявлению будет рассмотрено в Совете территориальной коллегии адвокатов. И в случае, если будет принято решение, что действительно оказываем юрпомощь бесплатно, то будет предоставлен им адвокат». 

«Подписать нельзя отменить» – в этом предложении каждый расставляет запятые на своё усмотрение. Читать внимательно, обдумывать взвешенно и подписывать только то, в чём действительно уверены – такие рекомендации дают адвокаты и нотариусы. А мы надеемся, что алчность никогда не станет выше собственной совести. 

Фото: Thinkstock/Fotobank.ru 

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Брониславу Николаевичу – 82. Жил честно, работал много. А уже в почтенном возрасте близкий человек воспользовался доверием пожилого родственника. Теперь Бронислав...
 
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