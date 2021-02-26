Вера Полякова: если ты выбрал путь революционера, должен понимать, что будешь страдать, как истинный революционер

Источник материала: ОНТ

Каждый человек должен нести ответственность за принимаемые им решения. Это касается и артистов, которые осознанно решили поддержать протесты в Беларуси. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявила актриса театра и кино Вера Полякова-Макей.

Артистка ответила на вопрос, все ли в 2020 году прошли проверку чувств – любви, дружбы, поддержки коллег.

Вера Полякова-Макей: «Однозначно, нет, не все. Что касается Театра киноактера, здесь я не могу о чем-то говорить, там есть свое руководство. Что касается моего проекта, которым я уже вот девять лет руковожу, да, мы собрались, чтобы трудиться и делать настоящий, качественный творческий продукт. И когда начались эти волнения, конечно, в моем коллективе они тоже были. То есть была часть людей, которые посчитали для себя, что самое главное в их жизни сейчас – это следовать принципам революции, менять страну в лучшую сторону. Они так считают, это их мнение. Мы сразу "на переправе" договорились с некоторыми артистами, что, если вдруг по какой-то причине они попадают в какие-то ситуации, например, их арестовали, наказали, то никогда не обращаются ко мне с просьбой помочь им. Это их решение. Я вообще считаю, что, если ты выбрал путь революционера, ты должен понимать, что ты будешь страдать, как истинный революционер. Если ты выбираешь этот путь сознательно, ты же должен понимать, что тебя за это не погладят по голове. Так было всегда, читайте историю.





Когда начинают кричать "его схватили, арестовали, почему Полякова молчит?", что Полякова должна сейчас в этой ситуации сказать? Полякова дала человеку работу, возможность увидеть мир, платит ему зарплату, несмотря ни на что, на пандемию, я всех их держала на плаву, часто за свой счет. Все, что я зарабатывала, я отдавала людям, которые нуждались. И я придумывала всякие онлайны, теплоходы, пароходы, только чтобы они чем-то занимались, чтобы у них не было дурных мыслей в голове. Чтобы не было ощущения, что их все бросили. Конечно, мне обидно, когда мне в очередной раз одна актриса говорит: "Давай еще раз поговорим". О чем? Хочешь работать – работай, хочешь идти с флагами на улицу – иди. Ты взрослый человек, ты должна определиться. На следующий день она мне написала: "Я приняла решение, что моя жизнь вот там". Она просто взяла и бросила то, чем она жила эти девять лет. Это ее выбор, ее решение. И коллектив мой, он воспринял это положительно. То есть никто мне не скажет, что я кого-то обидела, наказала. Считаю, если люди требуют, чтобы уважали их мнение, они должны уважать мое. Считаю, что я тоже для этой страны немало сделала за эти годы. Я плачу налоги, получая зарплату, моя совесть чиста перед государством.





Мне говорят: "Вы украли у нас выборы". У кого? Я ни у кого не украла, вот мой кандидат победил. И наваливаются такой кучей все на меня. Подождите, но вы же считаете, что у вас что-то украли. А у меня не украли. Почему я должна все бросить, сказать: все, я была дурой, зачем я за него проголосовала – и бежать за вами? Что за бред? Я не понимаю. Я нигде не выставляю никаких политических постов, я лишь отбиваюсь, когда меня задевают и мою семью. Недавно один человек мне написал: "Ну, вы в политике". Почему вы решили, что я в политике? "Ну, вы же живете с политиком". Вы считаете, я замуж выходила за министерскую папку? Я выходила замуж за человека, за мужчину, я с ним живу, у нас с ним отношения, и он прекрасно с ними справляется. Многие из них не ожидают, что я буду им отвечать, и отвечать я буду на уровне их общения».