Макей: не собираемся разрывать отношения с Западом, но есть необходимость укреплять сотрудничество в восточном направлении

Владимир Макей: «Оптимален или нет, наверное, можно будет сказать по прошествии некоторого времени, в будущем. "На Западном фронте без перемен", кстати, одна из моих любимых книг, как и "Где ты был, Адам?" Генриха Белля, она о войне. Возвращаясь к этому посылу, я хотел бы сказать, что все то, что происходило в прошлом году, попытки осуществления революции, неважно, как назвать, революция, мятеж, политический переворот, у меня это ассоциируется с войной. Война – это всегда кровь, слезы, горе, страдания и так далее. Меня в этом плане удивляет страстное и одновременно странное желание наших европейских партнеров насадить демократию таким образом, через революцию, а по сути дела – через войну. Еще раз хотел бы сказать: не может быть благородная цель достигнута неблагородными методами. То, что они сейчас делают, это абсолютно в ущерб государственности Беларуси. В этой ситуации, когда мы видим открытое давление со стороны так называемого коллективного Запада, нам ничего другого не остается, как еще больше укреплять связи с нашим традиционным партнером, братским государством – Россией. Это абсолютно объяснимо, тем более, что вокруг России происходят аналогичные, подобные события.
Мы не собираемся разрывать отношения с Западом и остальным миром, потому что, я говорил об этом во время выступления на Собрании [ВНС], 52% нашего экспорта идет в страны Европы и дальней дуги. Зачем нам разрывать торгово-экономические отношения со 180 государствами? Никто не ставит перед собой такую цель, и не надо этого делать. Но в этих условиях, конечно же, существует объективная необходимость укрепления наших отношений с Россией. Возвращаясь к недавней встрече наших Президентов, материал мы, конечно же, готовили, но убежден, что в ходе шестичасовых переговоров обсуждался широкий спектр вопросов – начиная от взаимодействия в политической, торгово-экономической, гуманитарной сферах и заканчивая взаимодействием в военно-политической, военной сфере. Убежден, что найдены развязки многим вопросам.
Что для меня лично очень важно, это моя личная оценка, во-первых, мы видим, что в наших отношениях с Россией наблюдается отход от "бухгалтерского" принципа, как раньше считали "ты мне, я тебе" столько-то должны. Мне кажется, что сейчас есть осознание того, что надо укреплять комплексно наши взаимодействия в различных сферах и областях. Более такое осознанное понимание действительности, это очень важно. Ну и, во-вторых, я думаю, нам надо сказать всем вместе большое спасибо нашим западным партнерам, потому что их действия подталкивают к более тесным интеграционным процессам, и не только в двустороннем формате. Я убежден, рано или поздно это произойдет в многостороннем формате на Евразийском пространстве».