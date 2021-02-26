Макей: не собираемся разрывать отношения с Западом, но есть необходимость укреплять сотрудничество в восточном направлении

Источник материала: ОНТ

Открытое давление со стороны Запада подталкивает Беларусь и Россию к более тесным интеграционным процессам. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей.

Глава МИД ответил на вопрос, можно ли назвать курс на Восток оптимальным для Беларуси.

Владимир Макей: «Оптимален или нет, наверное, можно будет сказать по прошествии некоторого времени, в будущем. "На Западном фронте без перемен", кстати, одна из моих любимых книг, как и "Где ты был, Адам?" Генриха Белля, она о войне. Возвращаясь к этому посылу, я хотел бы сказать, что все то, что происходило в прошлом году, попытки осуществления революции, неважно, как назвать, революция, мятеж, политический переворот, у меня это ассоциируется с войной. Война – это всегда кровь, слезы, горе, страдания и так далее. Меня в этом плане удивляет страстное и одновременно странное желание наших европейских партнеров насадить демократию таким образом, через революцию, а по сути дела – через войну. Еще раз хотел бы сказать: не может быть благородная цель достигнута неблагородными методами. То, что они сейчас делают, это абсолютно в ущерб государственности Беларуси. В этой ситуации, когда мы видим открытое давление со стороны так называемого коллективного Запада, нам ничего другого не остается, как еще больше укреплять связи с нашим традиционным партнером, братским государством – Россией. Это абсолютно объяснимо, тем более, что вокруг России происходят аналогичные, подобные события.





Мы не собираемся разрывать отношения с Западом и остальным миром, потому что, я говорил об этом во время выступления на Собрании [ВНС], 52% нашего экспорта идет в страны Европы и дальней дуги. Зачем нам разрывать торгово-экономические отношения со 180 государствами? Никто не ставит перед собой такую цель, и не надо этого делать. Но в этих условиях, конечно же, существует объективная необходимость укрепления наших отношений с Россией. Возвращаясь к недавней встрече наших Президентов, материал мы, конечно же, готовили, но убежден, что в ходе шестичасовых переговоров обсуждался широкий спектр вопросов – начиная от взаимодействия в политической, торгово-экономической, гуманитарной сферах и заканчивая взаимодействием в военно-политической, военной сфере. Убежден, что найдены развязки многим вопросам.





Что для меня лично очень важно, это моя личная оценка, во-первых, мы видим, что в наших отношениях с Россией наблюдается отход от "бухгалтерского" принципа, как раньше считали "ты мне, я тебе" столько-то должны. Мне кажется, что сейчас есть осознание того, что надо укреплять комплексно наши взаимодействия в различных сферах и областях. Более такое осознанное понимание действительности, это очень важно. Ну и, во-вторых, я думаю, нам надо сказать всем вместе большое спасибо нашим западным партнерам, потому что их действия подталкивают к более тесным интеграционным процессам, и не только в двустороннем формате. Я убежден, рано или поздно это произойдет в многостороннем формате на Евразийском пространстве».