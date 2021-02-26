Какие электронные технологии используют в образовании в Беларуси?

Источник материала: ОНТ

Вот уже пять лет наша страна переходит на электронные образовательные платформы – онлайн-дневники и журналы. В некоторых школах уже используют цифровую документацию, а в некоторых она лишь дополняет классическую.

Электронные дневники. Впервые они появились в Беларуси семь лет назад. Сейчас половина школ нашей страны работает с такими дневниками. Учитель сам вносит в них домашнее задание, а оценки из такого цифрового документа не сотрёшь. Да и потерять невозможно.

Электронный журнал. Во многих школах бумажный журнал канул в Лету. Для каждого класса создали его электронную версию. Доступ к ней есть у учителей, классного руководителя и директора. В электронном журнале в два клика выставляются оценки, отмечаются отсутствующие, оставляются комментарии к урокам и вносится домашнее задание.

Электронная карта учащегося. Она используется и как пропуск в школу, и как полноценная банковская карточка, документ для проезда в общественном транспорте, читательский билет в библиотеку.

Онлайн-образование. Еще совсем недавно мы и представить не могли, что в школе можно учиться дистанционно. Теперь же задачки, диктанты и даже контрольные можно писать из дома.

Фото: Getty Images

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