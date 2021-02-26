ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Какие электронные технологии используют в образовании в Беларуси?

26.02.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Какие электронные технологии используют в образовании в Беларуси?

Вот уже пять лет наша страна переходит на электронные образовательные платформы – онлайн-дневники и журналы. В некоторых школах уже используют цифровую документацию, а в некоторых она лишь дополняет классическую. 

Электронные дневники. Впервые они появились в Беларуси семь лет назад. Сейчас половина школ нашей страны работает с такими дневниками. Учитель сам вносит в них домашнее задание, а оценки из такого цифрового документа не сотрёшь. Да и потерять невозможно. 

Электронный журнал. Во многих школах бумажный журнал канул в Лету. Для каждого класса создали его электронную версию. Доступ к ней есть у учителей, классного руководителя и директора. В электронном журнале в два клика выставляются оценки, отмечаются отсутствующие, оставляются комментарии к урокам и вносится домашнее задание. 

Электронная карта учащегося. Она используется и как пропуск в школу, и как полноценная банковская карточка, документ для проезда в общественном транспорте, читательский билет в библиотеку. 

Онлайн-образование. Еще совсем недавно мы и представить не могли, что в школе можно учиться дистанционно. Теперь же задачки, диктанты и даже контрольные можно писать из дома.

Фото: Getty Images

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вот уже пять лет наша страна переходит на электронные образовательные платформы – онлайн-дневники и журналы. В некоторых школах уже используют цифровую...
 
Новости дня
Новости разные
 
201 дзень пратэсту. Суд над забітым і пагроза новых санкцыяў, а вясна ўсё бліжэй
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by