Вера Полякова: никогда не прощу Латушко, что он вытер ноги о Купаловский театр

Источник материала: ОНТ

Актриса театра и кино Вера Полякова-Макей в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ высказалась о том, что бывший руководитель Купаловского театра Павел Латушко начал играть какую-то роль и ради нее вытер о старейший театр страны ноги.

Вера Полякова-Макей: «Никто не стесняется зайти ко мне на страницу в Instagram, или в Facebook, или мне в "личку" написать, так как все мои данные уже давно достояние общественности, и мой телефон теперь считается общественным телефоном, то есть каждый может туда, как в мусорку, сбросить все свои негативные эмоции. Мне очень хочется иногда тоже написать. И когда я читаю, например, те же посты в "Инстаграме" Латушко – я не отписывалась от него, я все еще читаю все, что он пишет. Я считаю, что мы прошли большой путь творческий. И было много хорошего. Я вообще человек благодарный по жизни. Если даже человек один раз мне сделал что-то хорошее, я буду всю жизнь за это благодарна, так меня родители воспитали. Но сейчас я психологически понимаю, почему человек так поступает, потому что Пал Палычу всегда нужно было, чтобы весь мир крутился вокруг него. Он артист народный, артист больших и малых театров, он выступает. Он такой! Ему все равно, что сзади, сзади, как кегли, могут все быть разрушены, он переступит и пойдет дальше.





Мы сидели с подругой тогда, мы уехали в отпуск, не ожидали, что будут такие события. Мы сидели с подругой в сопредельном государстве, в Одессе, на море, и она говорит: "Слушай, давно Палыча не было видно". И через 30 минут он выходит из Купаловского театра, и театр за ним стоит. Вы знаете, что войну Отечественную пережили люди и театр не потеряли! Это единственное, чего я ему никогда не прощу, что он вытер ноги о Купаловский театр. Что он разрушил столетнюю историю театра, он вывел этих людей и бросил их. Вот этого я ему не прощу никогда. Да, они не овцы, они, наверное, понимали, что делают. И я не овца, я 26 лет жила в этой стране при этом государстве, и я не считаю, что все было так плохо. Тогда кто я после этого, дура с тремя высшими образованиями? Ну как я жила 26 лет и не замечала, что все так плохо? И когда люди, которые в принципе много чего сделали для культуры, для искусства, как тот же Пал Палыч Латушко, вдруг начинают говорить: "Да, мне все было очень плохо, было так все плохо, я деньги брал в конверте". Зачем брал? На самом деле, я ему благодарна за те моменты, которые мы провели вместе в Париже, в Лионе. Когда он был министром культуры, он много сделал. Но сейчас он выступает. Для меня он просто играет какую-то роль».