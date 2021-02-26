Макей – о насаждении Западом демократии: благородные цели не должны достигаться неблагородными методами

Источник материала: ОНТ

Сегодня в межгосударственных отношениях некоторые страны возомнили себя более равными, чем другие. Об этом в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ заявил министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей.

Глава МИД ответил на вопрос, где сегодня можно найти сходство с романом-антиутопией Джорджа Оруэлла «1984»: в Беларуси, Европе или США.

Владимир Макей: «На мой взгляд, во всем мире. Принцип "Big brother is watching you", или "Старший брат наблюдает за вами", сегодня характерен для межгосударственных отношений во всем мире. Вы кстати вспомнили Оруэлла. Я бы вспомнил еще второй его не менее известный роман "Скотный двор". Помните, там тоже есть принцип "Все звери равны, но некоторые более равны, чем другие". Так вот сегодня, если переносить это на сферу межгосударственных отношений, некоторые возомнили себя более равными, чем другие. И присвоили себе право поучать других, право наблюдать за всеми, право контролировать, право говорить, что нужно делать, что нельзя, право быть святее Папы Римского. И мы это видим наяву в отношении Беларуси, России, в отношении ряда других государств. Если же ты ослушался, то есть такой излюбленный инструмент, как санкции, что тоже, кстати, перекликается с судьбой главного героя романа "1984". Я думаю, Оруэлл даже не подозревал, что в конечном итоге это будет касаться не только Англии, а будет спроецировано на весь мир. Я так оцениваю сегодняшнюю ситуацию».

Владимир Макей объяснил, почему Запад прибегает к двойным стандартам и определенные вещи преподносит так, будто это норма, но при этом уделяет «эксклюзивное внимание к проблеме прав человека в Беларуси».

Владимир Макей: «Сложно объяснить природу сегодняшней ситуации. Думаю, есть какая-то зацикленность на продвижении, на насаждении демократии в их понимании этого слова. Да, демократия необходима, есть определенные демократические нормы, которых все должны придерживаться. Но благородные цели не должны достигаться неблагородными методами и не должны насаждаться таким образом. В моем понимании, люди абсолютно не ощущают, не чувствуют, что происходит в той или иной стране. Это касается не только Беларуси. Не чувствуют, что происходит в той или иной стране, и не могут понять, что у каждой страны есть свой путь развития. В конечном итоге мы все придем к этой благородной цели. Может быть, кто-то быстрее, кто-то дольше. Но нужно учитывать многообразие развития наций, национально-психологические особенности народа и государства. Я думаю, что отсутствие понимания этого момента и является причиной того, что сегодня есть ряд проблем во взаимоотношениях между не только Беларусью, но и Россией, и Западом.



Мы привыкли говорить о двойных стандартах. Это уже какая-то избитая, шаблонная, трафаретная фраза. Но как понимать, скажем, ситуацию, когда одни и те же события в Беларуси и России оцениваются совершенно по-другому по сравнению с событиями в странах Европейского союза. Я вспоминаю пресс-конференцию по итогам встречи Сергея Лаврова [министр иностранных дел России] c Боррелем, руководителем внешней политики, скажем так, Европейского союза. Когда на вопрос корреспондента относительно того, что в Латвии задержаны ряд журналистов русскоязычных или работающих на русскоязычные СМИ, запрещены эти СМИ, уголовные дела возбуждаются, господин Боррель ответил, что в Европейском союзе существует верховенство права, поэтому все, что там делается, это абсолютно правильно. Но у Беларуси и у России тоже существует верховенство права. Да, Dura lex, sed lex, плохой закон, но он закон, и ты должен его соблюдать. Поэтому вы тоже должны учитывать, что никто здесь не намерен, имею ввиду, в первую очередь, что власти не намерены здесь нарушать закон. Учитывайте, пожалуйста, эти обстоятельства».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».





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