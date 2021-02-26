КГК проводит рейд по участкам в деревнях и дачных кооперативах, где люди незаконно возводят постройки

Источник материала: ОНТ

Между частной собственностью и самовольным захватом порой тонкая черта. То и дело на свободных участках в деревнях и дачных кооперативах появляются различные постройки. Вроде бы ничего страшного, если земля и так пустует, но на практике это нарушение закона. Кому места мало, проверяют инспекторы Госконтроля.





Какая же дача без бани? Так подумали многие, кто приобрел дома в садовом товариществе «Геофизик». Для отдыха место здесь живописное. Рядом лес и водоём, а до Минска – рукой подать! Вот только земельные участки для кого-то, видимо, тесноваты. Иначе как объяснить подобные строения? Местные говорят, что многим из них десятки лет. Кому-то и вовсе достались от прошлых хозяев.

Александр Полонский: «Взял эту дачу, пустой участок был, дом строил здесь. Вагончик и тогда стоял здесь, как купил. Построил сзади сарай, мастерскую для сына, но сказали разобрать, в прошлом году разобрал».

Примеру Александра последовали и другие. Часть построек за последнее время действительно убрали. Некоторые же продолжают чего-то ждать. И так продолжается уже четвертый год.

Роман Горецкий, начальник управление контроля государственной собственности и использования земель КГК Беларуси: «За территорией товарищества, а это земли лесного фонда, находятся строения, которые считаются незаконно возведенными, независимо от пройденного количества лет с момента строительства, если строения на самовольно занятых участках, они подлежат сносу».

Проще сделать это самому, в ином случае за дело возьмутся местные власти и выставят счёт. Тем более и без того придётся заплатить штраф. От 20 до 50 базовых.

По числу фактов самовольного строительства Минский район – первый в республике. Как правило, такая проблема актуальна для сельской местности. Многие строят сараи, гаражи или бани. Забывая про необходимый для этого перечень документов.

Агрогородок Самохваловичи. Ещё в 70-е годы местные жители получили здесь гаражи, но документы правильно оформили лишь единицы. Теперь по закону это самовольные постройки, но на деле – всё-таки гаражный кооператив.

Владимир Локун, председатель Самохваловичского сельского исполкома: «Сносить капитальные постройки мы не планируем. Доведем дело до логического завершения. Узаконить. Сейчас речь идет о создании кооператива гаражного для того, чтобы люди смогли узаконить свои индивидуальные гаражи в составе кооператива. Только такой порядок сейчас допустим».

Но даже в таких случаях, когда, казалось бы, дело за малым, трудности порой возникают на ровном месте. В тех же Самохваловичах тянут с выбором председателя кооператива. В итоге каждая такая история может продолжаться годами. Навести порядок на земле – требование Президента. Такое поручение Госконтроль получил и потому, что случаев самовольного захвата территорий и строительства на них меньше не становится. Каждый год около сотни выявленных фактов только в Минском и соседних районах.

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