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Топ-5 удивительных роботов, покоривших мир

26.02.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Топ-5 удивительных роботов, покоривших мир

Новые технологии развиваются настолько быстро, что роботы с искусственным интеллектом – это уже не сказки из будущего, а наша реальность. Собрали для вас подборку из пяти крутых разработок в мире робототехники.

1. Гуманоидный робот по кличке ASIMO был разработан в Японии. Он умеет ходить, распознавать окружение с помощью видеокамеры и даже слышать, когда к нему обращаются. Робот поворачивает голову к говорящему и навсегда запоминает его имя и лицо. Он может внимательно слушать сразу трех собеседников и отделять их речь от посторонних шумов.

2. Есть и отдельное целое семейство роботов-животных от немецкой компании. Разработчики заявляют, что они не просто копируют с высокой точностью поведение живых организмов, но и учатся у них, чтобы дать своим роботам возможность свободно передвигаться в совершенно разных условиях и с разными целями.

3. Гражданка Саудовской Аравии, телезвезда и модель-робот София считается во всём мире примером будущего в робототехнике. Своими насыщенной публичной жизнью, красивым лицом, силиконовой кожей и способностью передавать сотню эмоций София привлекла больше внимания к области искусственного интеллекта, чем кто-либо другой.


4. Робот для мытья волос изначально разрабатывался для медицинских учреждений, чтобы облегчить работу персонала. Сейчас это отличный помощник в сфере красоты и здоровья. У мойщика для волос 24 пальца. Робот сканирует голову и запоминает ее форму, способен не только чистить волосы, но и делать массаж.

5. Четвероногий робот, который напоминает собаку, – популярный помощник в самых разных сферах жизни. Кстати, в марте прошлого года в больницах Бостона робопес применялся докторами для минимизации контактов с заразившимися COVID-19. Робот может подниматься по лестницам, преодолевать пересеченную местность и при этом обладает небольшими габаритами. В качестве возможных задач – осмотр объектов в опасных или труднодоступных местах, автоматизация сбора данных с сайта, перевозка грузов в неисследованной местности.

Фото: publico.es, vogue.ua

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Новые технологии развиваются настолько быстро, что роботы с искусственным интеллектом – это уже не сказки из будущего, а наша реальность. Собрали для вас подборку...
 
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