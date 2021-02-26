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Итоги 2020 года подвели в Могилеве

26.02.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Итоги 2020 года подвели в Могилеве

Создание комфортных условий для жизни, рост зарплаты и экономики. В Могилёве подвели итоги года. 


Могилёвская область – единственная в стране, где рост валового регионального продукта превысил показатели 2019-го. В условиях пандемии и закрытых границ предприятия переориентировались, сохранили коллективы и не потеряли прибыль. Сегодня на местном «Лифтмаше» глава Администрации Президента назвал регион примером для других. Производитель лифтов по итогам года удвоил продажи. Здесь также разрабатывают инновационную продукцию – траволаторы, эскалаторы и многоуровневые вертикальные парковки. Они составляют конкуренцию мировым лидерам. 

Во время встречи с коллективом обсудили и итоги Всебелорусского народного собрания. Людей интересует жилищная и внешнеэкономическая политика и, конечно, развитие регионов. Такие встречи пройдут на каждом предприятии. Их формат – обсуждение. Важно получать обратную реакцию, услышать наиболее волнующие вопросы.

 

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Создание комфортных условий для жизни, рост зарплаты и экономики. В Могилёве подвели итоги года.  Могилёвская область – единственная в стране, где рост валового...
 
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