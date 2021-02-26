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Итоги 2020 года подвели в Могилеве
Источник материала: ОНТ
Создание комфортных условий для жизни, рост зарплаты и экономики. В Могилёве подвели итоги года.
Могилёвская область – единственная в стране, где рост валового регионального продукта превысил показатели 2019-го. В условиях пандемии и закрытых границ предприятия переориентировались, сохранили коллективы и не потеряли прибыль. Сегодня на местном «Лифтмаше» глава Администрации Президента назвал регион примером для других. Производитель лифтов по итогам года удвоил продажи. Здесь также разрабатывают инновационную продукцию – траволаторы, эскалаторы и многоуровневые вертикальные парковки. Они составляют конкуренцию мировым лидерам.
Во время встречи с коллективом обсудили и итоги Всебелорусского народного собрания. Людей интересует жилищная и внешнеэкономическая политика и, конечно, развитие регионов. Такие встречи пройдут на каждом предприятии. Их формат – обсуждение. Важно получать обратную реакцию, услышать наиболее волнующие вопросы.
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Создание комфортных условий для жизни, рост зарплаты и экономики. В Могилёве подвели итоги года. Могилёвская область – единственная в стране, где рост валового...
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