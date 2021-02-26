Генштаб Армении потребовал отставки премьер-министра. Что происходит на улицах Еревана?

Источник материала: ОНТ

Единство – это то, чего так не хватает сегодня Армении. В стране резко обострилось противостояние власти и оппозиции. На политической сцене появились военные. Генштаб потребовал отставки Никола Пашиняна, премьер объявил о попытке переворота. Баланс удаётся держать с трудом. В центре Еревана – стихийные митинги: на улицы вышли противники и сторонники премьера. Оппозиция ставит палатки и призывает ночевать на площади вплоть до отставки Пашиняна. Внеочередное заседание Национального собрания, которое могло начать консультации, фактически сорвано – ни один депутат правящей фракции не явился.





Центр Еревана. Несколько мужчин в ярости бросаются на проезжающий автомобиль. Протестующие заметили армянский флаг в окне, а значит, водитель «за» действующую власть. Не помогли даже силовики. Машине пришлось рвануть с места.

Бунтарей пытаются успокоить – словами. В адрес силовиков сыплются оскорбления. Протестующие жгут файеры. В небе появились истребители. На улицах становится жарко. Огромное количество людей, причем как со стороны оппозиции, так и со стороны тех, кто поддерживает власть. Попытки спровоцировать конфликт происходят прямо перед объективами. Иногда от столкновений противников сдерживает лишь железное ограждение. Здесь сдерживающих факторов не оказалось.

И куда без эффектной картинки – чтобы померяться численным превосходством, в воздух запустили дрон. В какой-то момент в толпе появился и сам премьер с мегафоном в руках. К улице ему не привыкать – Пашинян сам пришёл к власти на волне протестов. Но в этот раз рупору власти ответили в грубой и ультимативной форме – его просят освободить пост. Вот список…

Айк Халатян, политический обозреватель (Армения): «За его отставку почти все политические силы в Армении, армянская апостольская церковь, президент страны, главы многих органов местного самоуправления, видные деятели искусства, культуры, профессорско-преподавательский состав ведущих вузов Армении, организации с диаспорами, крупные бизнесмены, инвесторы, к ним добавилась и армия».

Из-за чего же такая всеобщая нелюбовь? Политическое обострение спровоцировало заявление Генштаба Армении о неэффективности российских ракетных комплексов «Искандер», которое Никол Пашинян назвал попыткой военного переворота. Конфликт разгорелся после увольнения руководства Генштаба – начальника и его первого зама. Солидарность с опальными генералами высказали 40 высокопоставленных военных, заявив, что «премьер-министр и правительство Армении не в состоянии принимать адекватные решения в кризисной и судьбоносной для народа ситуации».

Каринэ Геворгян, политолог (Армения): «А что ему еще оставалось делать? Он высмеял заявление Пашиняна относительно "Искандеров". Даже я, невоенный человек, понимаю, что "Искандеры" – это стратегическое оружие, что Россия разместила это оружие не для того, чтобы армянская сторона применяла его в локальных войнах, что коды находятся в Москве, а не в Ереване, и что оно не было применено».

Наряду с увольнениями в армейских верхах Никол Пашинян анонсировал масштабную реформу Вооружённых Сил. Заявление армянского Генштаба некоторые политологи расценивают как классическую попытку военного переворота в условиях обострившейся ситуации после Карабахской войны. Пашинян, в свою очередь, призвал армию оставить оценочные суждение и заниматься своим делом – защитой границ Армении.

К этой ситуации приковано внимание мирового сообщества, в том числе и Беларуси, пережившей волну протестов. По какому пути дальше будут развиваться события, зависит от действий властей.

Тем временем волнения на улицах Еревана лишь набирают обороты. Оппозиция призвала ночевать на площади до отставки действующего премьера. Протестующие устанавливают палатки, подвозят дрова, а у здания парламента уже строят баррикады из мусорных баков. Поскольку премьер Армении твердо стоит на своем, ситуация получит развитие – и вариантов здесь не много.

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