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Земфира выпустила первый альбом за восемь лет
Источник материала: Tut.by
Российская певица Земфира
В ночь с 25 на 26 февраля российская рок-исполнительница Земфира выпустила новый альбом «Бордерлайн» (в переводе с английского — «граница», «пограничная линия»). Пластинка стала седьмым полноформатным студийным релизом певицы. В альбом вошли 12 треков, в том числе уже известные фанатам Земфиры
Предыдущий альбом певицы «Жить в твоей голове» вышел в 2013 году.
Напомним, что в начале февраля Земфира выпустила клип на песню
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Российская певица Земфира выпустила новый альбом под названием «Бордерлайн» - и это первый полноформатный релиз исполнительницы за восемь лет.
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