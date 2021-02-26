ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Земфира выпустила первый альбом за восемь лет

26.02.2021 06:09 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Российская певица Земфира выпустила новый альбом под названием «Бордерлайн» — и это первый полноформатный релиз исполнительницы за восемь лет.


Фото: instagram.com/zemfiralive

В ночь с 25 на 26 февраля российская рок-исполнительница Земфира выпустила новый альбом «Бордерлайн» (в переводе с английского — «граница», «пограничная линия»). Пластинка стала седьмым полноформатным студийным релизом певицы. В альбом вошли 12 треков, в том числе уже известные фанатам Земфиры «Остин» и «Крым». Кроме того, на пластинке встречаются не анонсированные ранее композиции — «Таблетки», «Ок», «Этим летом», «Пальто», «Камон», «Том», «Жди меня», «Абьюз», «Мама» и «Снег идет». Послушать новый релиз Земфиры можно в Spotify и «ВКонтакте», на «Яндекс.Музыке» и других стриминговых площадках.

Предыдущий альбом певицы «Жить в твоей голове» вышел в 2013 году.

Напомним, что в начале февраля Земфира выпустила клип на песню «Злой человек», которая стала саундтреком к новому фильму Ренаты Литвиновой «Северный ветер». Картина по-прежнему идет в минском прокате.

«Северный ветер» с саундтреком от Земфиры

Когда: еще в кино
Где: ,
Сколько: от 8 рублей

Купить билет

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российская певица Земфира выпустила новый альбом под названием «Бордерлайн» - и это первый полноформатный релиз исполнительницы за восемь лет.
 
Новости дня
Новости разные
 
201 дзень пратэсту. Суд над забітым і пагроза новых санкцыяў, а вясна ўсё бліжэй
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by