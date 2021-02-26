Земфира выпустила первый альбом за восемь лет

Источник материала: Tut.by

Российская певица Земфира выпустила новый альбом под названием «Бордерлайн» — и это первый полноформатный релиз исполнительницы за восемь лет.



Фото: instagram.com/zemfiralive

В ночь с 25 на 26 февраля российская рок-исполнительница Земфира выпустила новый альбом «Бордерлайн» (в переводе с английского — «граница», «пограничная линия»). Пластинка стала седьмым полноформатным студийным релизом певицы. В альбом вошли 12 треков, в том числе уже известные фанатам Земфиры «Остин» и «Крым» . Кроме того, на пластинке встречаются не анонсированные ранее композиции — «Таблетки», «Ок», «Этим летом», «Пальто», «Камон», «Том», «Жди меня», «Абьюз», «Мама» и «Снег идет». Послушать новый релиз Земфиры можно в Spotify и «ВКонтакте» , на «Яндекс.Музыке» и других стриминговых площадках.

Предыдущий альбом певицы «Жить в твоей голове» вышел в 2013 году.

Напомним, что в начале февраля Земфира выпустила клип на песню «Злой человек» , которая стала саундтреком к новому фильму Ренаты Литвиновой «Северный ветер» . Картина по-прежнему идет в минском прокате.