«Позиция России двойственная». Что все-таки обсуждали Лукашенко и Путин за закрытыми дверями?

Источник материала: UDF



Фото: кremlin.ru

«Было важно сверить часы, а важных решений там не принималось»







Фото: euroradio.by

«Перечисленные им темы являются давними. По Минобороны – готовятся масштабные учения в этом году. По налогам – известно, что Россия давно продвигает свои стандарты в налогообложении и унификацию в законодательстве. И пока нет деталей, трудно говорить, что в этих сферах есть качественные изменения. Наверное, это официальная отбивка, которая отражает часть того, что обсуждалось в Сочи, но вряд ли все переговоры ограничивались только этими вопросами. Тем более, что эти вопросы скорее уровня правительства, чем президентов», – сказал Казакевич.



«Мне кажется, во время переговоров не было ярко выраженных главных пунктов. Сама встреча имела плановый характер. Думаю, было важно сверить часы, а важных решений там не принималось», – считает Казакевич.

«Он говорит о них постоянно, это традиционная тема на такого рода переговорах. Наверное, Лукашенко хотел продемонстрировать какую-то динамику, какой-то прогресс в этом вопросе. Но то, что мы до сих пор не знаем, ни содержание этих карт, ни их точное количество, ни в чем заключается противоречия, все это говорит о том, что пока показывать в виде успеха особо нечего. И, наверное, большинство из дорожных карт имеет узкий отраслевой характер и не могло бы качественно изменить отношения между странами», – полагает Казакевич.

«Эта встреча также скорее имела бы характер обсуждения текущих вопросов, чем принятия решений», – сказал Казакевич.

«Россия не склонна сейчас идти на прямую поддержку Лукашенко»







Фото: tut.by

«Россия хочет большей интеграции с Беларусью, поэтому снова возник вопрос о дорожных картах. Со стороны Минска не угасает тема выделения новых кредитов. Но Россия не склонна сейчас идти на прямую поддержку Лукашенко, пытаясь получить гарантию выполнения договоренностей. Кремль хочет увидеть конкретные шаги», – сказал Егоров.



Минск тянет время, Москва это понимает и поэтому ничего не делает в плане решительной поддержки Лукашенко. То есть позиция Кремля в ситуации политического кризиса в Беларуси по-прежнему двойственная», – отметил Егоров.

«Кто его знает, что они могли обсуждать шесть часов: как обычно информация по результатам переговоров скудная. Но можно предположить, что, конечно, этот вопрос обсуждался – его не могли на затрагивать, если касались внутриполитической ситуации в Беларуси», – считает Егоров.



«Пока обсуждать это можно только в плане конспирологии и различных спекуляций. Нет ни одного факта, который прямо подтверждал бы или наоборот опровергал бы такую версию. Нужно смотреть, что будет дальше. Если были бы более явные шаги, например, изменение меры пресечения Бабарико, то можно было бы обсуждать эту версию обстоятельно, но пока оснований для этого нет», – полагает Егоров.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Позиция России двойственная». Что все-таки обсуждали Лукашенко и Путин за закрытыми дверями? Россия не склонна идти на прямую поддержку Лукашенко, считает аналитик Андрей Егоров.

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