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Раскрыта подоплека дела изнасилованного и убитого в СИЗО «русского Илона Маска»

26.02.2021 06:25 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Раскрыта подоплека дела изнасилованного и убитого в СИЗО «русского Илона Маска»
Валерий и Денис Пшеничные. Фото: предоставлено Денисом Пшеничным
Россиянин Денис Пшеничный раскрыл подоплеку уголовного дела, по которому проходил его отец — Валерий Пшеничный, изнасилованный и убитый в СИЗО. Об этом сын погибшего рассказал изданию Znak.com.

«Я склоняюсь к тому, что это месть за отказ платить эфэсбэшникам за крышевание бизнеса», — заявил Денис Пшеничный.

Мать рассказала ему, что до возбуждения уголовного дела у отца вымогали деньги. «Ему говорили, что он должен заплатить порядка 100 миллионов рублей за отсутствие проблем. Он подумал и отказал», — говорит сын погибшего бизнесмена. Пшеничный-старший, которого называли «русским Илоном Маском», был задержан в январе 2018-го по подозрению в хищении бюджетных средств на разработку трехмерной модели подводных лодок проекта 636 «Варшавянка» для Минобороны. На этих подлодках устанавливается новейшее навигационное оборудование, обеспечивающее повышенную скрытность. Проект считается одним из самых удачных в советском и российском подводном кораблестроении.

«Контракт завершен, мы все обязательства выполнили. Министерство обороны подписало, что оно все получило и претензий не имеет», — отметил Денис Пшеничный. В настоящее время дело поступило в суд, Пшеничного-старшего будут судить посмертно.

Сын узнал о гибели отца в СИЗО из СМИ и сначала решил, что причиной смерти был инфаркт или инсульт. «На тот момент жизни я не думал, что кто-то может в СИЗО совершать такие зверства, что его там будут убивать. А когда уже пошли экспертизы, я увидел тело в морге, стало понятно, какое над ним совершили зверство. Самые настоящие пытки», — рассказывает Пшеничный-младший. По его словам, после гибели отца возбуждено дело о доведении его до самоубийства, но расследование волокитится.

Денис Пшеничный объявлен в России в международный розыск как фигурант дела о мошенничестве, по которому проходит и его отец. Он получил политическое убежище во Франции.

О гибели Валерия Пшеничного в СИЗО-4 Санкт-Петербурга стало известно в апреле 2018 года. Следствие утверждает, что он совершил самоубийство, однако экспертиза обнаружила на его теле более 40 ссадин и колото-резаных ран, метки от ударов током, а также признаки сексуального насилия со следами семенной жидкости неизвестного мужчины.
 
 
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