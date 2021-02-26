Источник материала: UDF



Валерий и Денис Пшеничные. Фото: предоставлено Денисом Пшеничным

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Раскрыта подоплека дела изнасилованного и убитого в СИЗО «русского Илона Маска» «Я склоняюсь к тому, что это месть за отказ платить эфэсбэшникам за крышевание бизнеса»

Россиянин Денис Пшеничный раскрыл подоплеку уголовного дела, по которому проходил его отец — Валерий Пшеничный, изнасилованный и убитый в СИЗО. Об этом сын погибшего рассказал изданию Znak.com.«Я склоняюсь к тому, что это месть за отказ платить эфэсбэшникам за крышевание бизнеса», — заявил Денис Пшеничный.Мать рассказала ему, что до возбуждения уголовного дела у отца вымогали деньги. «Ему говорили, что он должен заплатить порядка 100 миллионов рублей за отсутствие проблем. Он подумал и отказал», — говорит сын погибшего бизнесмена. Пшеничный-старший, которого называли «русским Илоном Маском», был задержан в январе 2018-го по подозрению в хищении бюджетных средств на разработку трехмерной модели подводных лодок проекта 636 «Варшавянка» для Минобороны. На этих подлодках устанавливается новейшее навигационное оборудование, обеспечивающее повышенную скрытность. Проект считается одним из самых удачных в советском и российском подводном кораблестроении.«Контракт завершен, мы все обязательства выполнили. Министерство обороны подписало, что оно все получило и претензий не имеет», — отметил Денис Пшеничный. В настоящее время дело поступило в суд, Пшеничного-старшего будут судить посмертно.Сын узнал о гибели отца в СИЗО из СМИ и сначала решил, что причиной смерти был инфаркт или инсульт. «На тот момент жизни я не думал, что кто-то может в СИЗО совершать такие зверства, что его там будут убивать. А когда уже пошли экспертизы, я увидел тело в морге, стало понятно, какое над ним совершили зверство. Самые настоящие пытки», — рассказывает Пшеничный-младший. По его словам, после гибели отца возбуждено дело о доведении его до самоубийства, но расследование волокитится.Денис Пшеничный объявлен в России в международный розыск как фигурант дела о мошенничестве, по которому проходит и его отец. Он получил политическое убежище во Франции.О гибели Валерия Пшеничного в СИЗО-4 Санкт-Петербурга стало известно в апреле 2018 года. Следствие утверждает, что он совершил самоубийство, однако экспертиза обнаружила на его теле более 40 ссадин и колото-резаных ран, метки от ударов током, а также признаки сексуального насилия со следами семенной жидкости неизвестного мужчины.