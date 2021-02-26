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Заседание кавказского литературного клуба закончилось массовой дракой

26.02.2021 06:25 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Заседание кавказского литературного клуба закончилось массовой дракой
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Заседание книжного клуба во Владикавказе закончилось массовой дракой, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на информацию литературного журнала Северной Осетии «Дарьял».

«Наш последний книжный клуб был настолько жарким, что кое-кто ушел домой с разбитым лицом», — рассказали в журнале. Организаторы уточили, что на заседании обсуждали книгу Азамата Габуева «Аделина. Реваз. Кристина».

В журнале заявили, что конфликт произошел из-за агрессивности гостей клуба, а также их нежелания «слушать и слышать других».

В «Фонтанке» отметили, что в книге из-за которой возникла ссора, описывается современная Осетия глазами крупных чиновников и богатых девушек.
 
 
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«Наш последний книжный клуб был настолько жарким, что кое-кто ушел домой с разбитым лицом»
 
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