Источник материала: UDF



Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Заседание кавказского литературного клуба закончилось массовой дракой «Наш последний книжный клуб был настолько жарким, что кое-кто ушел домой с разбитым лицом»

Заседание книжного клуба во Владикавказе закончилось массовой дракой, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на информацию литературного журнала Северной Осетии «Дарьял».«Наш последний книжный клуб был настолько жарким, что кое-кто ушел домой с разбитым лицом», — рассказали в журнале. Организаторы уточили, что на заседании обсуждали книгу Азамата Габуева «Аделина. Реваз. Кристина».В журнале заявили, что конфликт произошел из-за агрессивности гостей клуба, а также их нежелания «слушать и слышать других».В «Фонтанке» отметили, что в книге из-за которой возникла ссора, описывается современная Осетия глазами крупных чиновников и богатых девушек.