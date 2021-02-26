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Женщины назвали признаки идеального любовника

26.02.2021 06:25 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Женщины назвали признаки идеального любовника
Фото: Pixabay.com
Мужчина с бородой и карими глазами — такие признаки идеального любовника назвали пользовательницы в опросе британского интернет-магазина OnBuy. Об этом пишет Daily Star.

Так, 73 процента респонденток посчитали бороду главной чертой сексуальности партнера. Женщины отметили, что она придает мужчинам брутальности и зрелости, а также служит признаком доминирования. На втором месте по популярности оказались карие глаза, за эту черту проголосовал 71 процент участниц.

На третьем и четвертом месте разместились пирсинг и татуировки, набрав по 70 и 62 процента соответственно. Кроме того, часть женщин проголосовали за то, что признаком сексуальности служат широкие плечи, большой размер стопы, лысина или широкие брови.
 
 
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