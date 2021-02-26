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Акцент на регионы: в Беларуси будут активнее развивать районные центры
26.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Пример для других. Могилевская область в пандемию стала единственной в Беларуси, где рост валового регионального продукта превысил показатели 2019 года, передает телеканал «МИР 24».
В ближайшие пять лет в Беларуси будут делать акцент на региональную политику. Планируют активнее развивать районные центры и города-спутники. Об этом заявил глава администрации президента Игорь Сергеенко.
Игорь Сергеенко побывал в Могилеве на предприятии по производству лифтов. Заводу по итогам прошлого года удалось удвоить продажи. 70% продукции уходит на экспорт. Глава администрации президента Беларуси пообщался с коллективом. Помимо вопросов жилищной и экономической политики обсудили итоги Всебелорусского народного собрания, на котором определили стратегию социально-экономического развития страны на ближайшие пять лет.
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Об этом заявил глава администрации президента Беларуси Игорь Сергеенко.
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