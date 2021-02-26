Власти собираются еще больше «закрутить гайки»

Разрабатываемый проект изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает введение уголовной ответственности за неоднократное нарушение порядка проведения массовых мероприятий. Об этом, как сообщает Национальный правовой интернет портал (pravo.by), было заявлено на состоявшемся 24 февраля заседании межведомственной рабочей группы по доработке законопроекта.





«Приняты меры по обеспечению дополнительной охраны конституционного строя страны, жизни и здоровья граждан, — отмечается в релизе. — В этих целях предлагается включить в УК новые статьи и составы преступлений, которыми предусматривается ответственность за экстремизм, неоднократное нарушение порядка проведения массовых мероприятий, распространение владельцем интернет-ресурса запрещенной информации, производство (ввоз, сбыт) фальсифицированных медпрепаратов, а также незаконный сбор и распространение персональных данных».

Как сообщалось, проект изменений в Уголовный кодекс предполагает ужесточение наказания за распространение личных данных и посягательство на жизнь силовиков. В УК также планируется обновить статью о «дискредитации Республики Беларусь» и ввести ответственность для владельцев интернет-ресурсов в случае повторных нарушений с их стороны.

КоАП содержит статью 23.34 (нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий).

Статья с аналогичным названием есть и в действующей редакции УК (369-3). Она предусматривает наказание в виде ареста, или ограничения свободы на срок до трех лет, или лишения свободы на тот же срок за «публичные призывы к организации или проведению собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации или пикетирования с нарушением установленного порядка их организации или проведения, либо вовлечение лиц в участие в таких массовых мероприятиях путем насилия, угрозы применения насилия, обмана или выплаты вознаграждения, либо иная организация или проведение таких массовых мероприятий, если их проведение повлекло по неосторожности гибель людей, причинение тяжкого телесного повреждения одному или нескольким лицам или причинение ущерба в крупном размере».

В редакции законопроекта, с которой удалось ознакомиться БелаПАН, аналогичное наказание предложено ввести за нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия, совершенное участником таких мероприятий, за публичные к ним.

Также, согласно тексту проекта, уголовную ответственность власти хотят ввести за аналогичные действия по отношению к другим лицам, если они допустили их дважды в течение года после наложения административного взыскания за такое же нарушение.

В целом, как сообщает pravo.by, законопроектом конкретизируются условия, при которых не наступает превышение пределов необходимой обороны (если лицо вследствие неожиданности посягательства не могло объективно оценить его опасность и характер); уточняются правила назначения наказаний (предусматривается более дифференцированный подход к назначению штрафа в зависимости от обстоятельств преступления и личности преступника, а также возможность его рассрочки); внедряется институт замены наказания, не связанного с изоляцией от общества, более строгим в случае, когда осужденный уклоняется от отбывания такого наказания (с одновременной декриминализацией статей 415—419 УК), соответствующее решение будет принимать суд.

Также в некоторых статьях введено ограничение свободы в качестве альтернативы лишению свободы.

Кроме того, из УК предполагается исключение ряда статей и составов преступлений, которые носят формальный характер (например, нарушение правил безопасности обращения с генно-инженерными организмами, когда это не повлекло причинения вреда здоровью людей и окружающей среде); охватываются применением иных мер воздействия (к примеру, вред, причиненный окружающей среде в результате нарушения правил водопользования, правил охраны рыбы и других водных животных, возмещается согласно установленным таксам, поэтому применение уголовно-правовых мер разработчики считают излишними); относятся к категории нетяжких и предусматривают административную преюдицию в качестве условия привлечения к ответственности (предполагается упразднение ответственности за нарушение правил охоты и рыбалки).

По мнению главы Администрации президента Игоря Сергеенко, документ носит «крайне важный характер как для государства, так и для простых людей». Председатель рабочей группы, заместитель главы Администрации президента Ольга Чуприс, подчеркнула «эффективность уже существующих механизмов уголовно-правовой защиты интересов государства, общества и граждан», но обратила внимание на «необходимость модернизации уголовного законодательства с учетом развития общественных отношений».