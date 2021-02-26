ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Стали известны все участники Лиги Европы УЕФА

26.02.2021 07:43 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

В четверг прошли ответные матчи стадии 1/16 финала розыгрыша Лиги Европы УЕФА сезона 2020/2021.

Стали известны все участники Лиги Европы УЕФА

Борьбу за второй по значимости трофей европейского клубного футбола продолжат: английские «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм»; испанские «Вильяреал» и «Гранада»,  «итальянские «Милан» и «Рома», украинские «Динамо» и «Шахтер, нидерландский «Аякс», хорватское «Динамо», норвежское «Мольде», греческий «Олимпиакос», шотландский «Рейнджерс», чешская «Славия» и швейцарский «Янг Бойз».

Жеребьевка пройдет сегодня. Как сообщили в УЕФА, на этой стадии сеяных клубов не будет. Это означает, что клубы из одной страны могут встретиться друг с другом.

Первые поединки 1/8 финала запланированы на 11 марта, ответные — на 18 марта.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В четверг прошли ответные матчи стадии 1/16 финала розыгрыша Лиги Европы УЕФА сезона 2020/2021.
 
Новости дня
Новости разные
 
Акцент на регионы: в Беларуси будут активнее развивать районные центры
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.02.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by