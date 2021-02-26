Стали известны все участники Лиги Европы УЕФА

В четверг прошли ответные матчи стадии 1/16 финала розыгрыша Лиги Европы УЕФА сезона 2020/2021.





Борьбу за второй по значимости трофей европейского клубного футбола продолжат: английские «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм»; испанские «Вильяреал» и «Гранада», «итальянские «Милан» и «Рома», украинские «Динамо» и «Шахтер, нидерландский «Аякс», хорватское «Динамо», норвежское «Мольде», греческий «Олимпиакос», шотландский «Рейнджерс», чешская «Славия» и швейцарский «Янг Бойз».

Жеребьевка пройдет сегодня. Как сообщили в УЕФА, на этой стадии сеяных клубов не будет. Это означает, что клубы из одной страны могут встретиться друг с другом.

Первые поединки 1/8 финала запланированы на 11 марта, ответные — на 18 марта.